Колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак вважає, що наслідки цієї події можуть мати в першу чергу дипломатичний характер. Про це він розповів 24 Каналу.

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Може виникнути д ипломатичне напруження

За його словами, коли мовиться, що нібито почнеться війна між США та Китаєм, "судний день" і таке інше, треба подивитись на цю ситуацію в контексті економічних зв'язків США та Китаю.

Товарообіг за 2022 рік між Китаєм і Сполученими Штатами склав 760 мільярдів доларів. Китай продав своїх товарів Сполученим Штатам на приблизно 560 мільярдів. На таку саме суму Пекін продав товарів і до ЄС,

– нагадав він.

На думку експерта, якщо виникнуть напружені стосунки чи навіть бойові дії між Китаєм та США, Євросоюз обере бік Сполучених Штатів. А це означає, що Китай не зможе продати свої товари в наступні роки на суму приблизно 1,2 трильйона доларів.

"Нагадаю, що товарообіг між Китаєм то Росією за 2022 рік (торік він значно виріс завдяки продажу Росією своєї нафти) складає майже 200 мільярдів доларів. Тому у військову історію між Китаєм і США я не вірю. А дипломатичне напруження – може бути", – зазначив Ступак.

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Нова стратегія розвідки Китаю

Він пояснив ймовірність того, чи може куля, що залетіла в небо США, бути шпигуном.

"Чим простіше пристрій, тим легше шпигувати. Можливо цей аеростат відстежував переміщення в акваторіях, в портах, оскільки цих куль було виявлено досить багато", – зазначив він.

За його словами, ми побачили нову стратегію розвідки Китаю. Хоча для них вона вже, можливо, не нова, але була помічена тільки зараз.

Існує декілька видів розвідки. 90% інформації можна отримати з відкритих джерел – головне правильно її аналізувати. Є технічна розвідка – прослуховування каналів зв'язку – телефонів, пошти, месенджерів, радіозв'язок. Супутникова розвідка – супутник "висить" в космосі і фотографує певні ділянки території,

– пояснив співрозмовником.

Він припустив, що можливо, цей аеростат використовувався саме для фіксації певних об'єктів.

"Поки невідомо, яке саме обладнання було на ньому встановлено – або якась оптика з великою роздільною здатністю, або тепловізійні прилади, які могли відстежувати переміщення вночі, або інший датчик. Тільки коли уламки цієї кулі знайдуть, проаналізують, що там було, ми дізнаємось, з якою саме метою цей аеростат використовувався", – резюмував Іван Ступак.

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