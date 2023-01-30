Одна з причин, чому нам не надають таку зброю – газ та нафта. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак. На його думку, саме ці два чинники відігравали суттєву роль у тому, щоб союзники не надавати нам ці ракети.

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Захід не залежить від російських ресурсів і може постачати зброю Україні

Він зазначив, що американці і європейці сприймають війну Росії проти України у геополітичному масштабі.

Вони розмірковували так: якщо на початку війни надати Україні танки, літаки, далекобійну зброю, то це могло б ініціювати надвеликі стрибки цін на нафту та газ напередодні зими. Єдиний, хто б мав з цього зиск, – росіяни,

– вважає експерт.

За його словами, Заходу був потрібен тривалий час для того, щоб збалансувати постачання газу до Європи, особливо Німеччини, яка на майже на 50% залежала від російських ресурсів. Зараз "Газпром" ще прокачує туди газ, але не в тих обсягах, що раніше.

"Саме завдяки вирішенню проблеми залежності від російських газу та нафти, наші партнери можуть робити більш рішучі кроки з надання Україні різного озброєння", – наголосив Ступак.

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Союзники можуть надати сучасну зброю, що замінить авіацію

Також він звернув увагу, що з травня місяця Росія припинила свій ядерний шантаж. Західні ЗМІ повідомляли про домовленість США та Китаю про те, що Пекін натиснув на Москву, щоб вона припинила загрожувати ядерною війною. А Україні своєю чергою не отримала від союзників авіацію.

Зараз російські офіційні особи вже не шантажуть ядерною війною. Це зникло з порядку денного,

– зауважив експерт.

Проте заяви про ймовірне надання Україні авіації можуть знову викликати ядерну загрозу.

"Якщо постане питання: буде у нас авіація або буде ядерна війна, то хай не буде авіації, якщо це завадить ядерній війні. Західні країни мають багато різних видів високотехнологічного озброєння, про яке нам достеменно не відомо", – підкреслив Ступак.

На його думку, нам можуть надати ефективну зброю, і вона, якщо не замінить авіацію, то дуже допоможе у війні з ворогом.

"Наприклад, ракети HARM запускаються з наших літаків по їхнім радіолокаційним станціям. Тоді ворог стає "сліпим", не "бачить" небо, наші безпілотники. А наша авіація і дрони зможуть більш безпечно долітати до своїх цілей", – зазначив Іван Ступак.

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