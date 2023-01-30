Одна з причин, чому нам не надають таку зброю – газ та нафта. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак. На його думку, саме ці два чинники відігравали суттєву роль у тому, щоб союзники не надавати нам ці ракети.
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Захід не залежить від російських ресурсів і може постачати зброю Україні
Він зазначив, що американці і європейці сприймають війну Росії проти України у геополітичному масштабі.
Вони розмірковували так: якщо на початку війни надати Україні танки, літаки, далекобійну зброю, то це могло б ініціювати надвеликі стрибки цін на нафту та газ напередодні зими. Єдиний, хто б мав з цього зиск, – росіяни,
– вважає експерт.
За його словами, Заходу був потрібен тривалий час для того, щоб збалансувати постачання газу до Європи, особливо Німеччини, яка на майже на 50% залежала від російських ресурсів. Зараз "Газпром" ще прокачує туди газ, але не в тих обсягах, що раніше.
"Саме завдяки вирішенню проблеми залежності від російських газу та нафти, наші партнери можуть робити більш рішучі кроки з надання Україні різного озброєння", – наголосив Ступак.
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Союзники можуть надати сучасну зброю, що замінить авіацію
Також він звернув увагу, що з травня місяця Росія припинила свій ядерний шантаж. Західні ЗМІ повідомляли про домовленість США та Китаю про те, що Пекін натиснув на Москву, щоб вона припинила загрожувати ядерною війною. А Україні своєю чергою не отримала від союзників авіацію.
Зараз російські офіційні особи вже не шантажуть ядерною війною. Це зникло з порядку денного,
– зауважив експерт.
Проте заяви про ймовірне надання Україні авіації можуть знову викликати ядерну загрозу.
"Якщо постане питання: буде у нас авіація або буде ядерна війна, то хай не буде авіації, якщо це завадить ядерній війні. Західні країни мають багато різних видів високотехнологічного озброєння, про яке нам достеменно не відомо", – підкреслив Ступак.
На його думку, нам можуть надати ефективну зброю, і вона, якщо не замінить авіацію, то дуже допоможе у війні з ворогом.
"Наприклад, ракети HARM запускаються з наших літаків по їхнім радіолокаційним станціям. Тоді ворог стає "сліпим", не "бачить" небо, наші безпілотники. А наша авіація і дрони зможуть більш безпечно долітати до своїх цілей", – зазначив Іван Ступак.
Постачання зброї Україні: останні новини
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав умову передачі Україні винищувачі F-16. За його словами, це можливо лише у координації з НАТО.
- Українське Міністерство оборони замовило в Німеччини 105 безпілотників-розвідників Vector. Вони можуть працювати без системи супутникової навігації GNSS. Постачання нових дронів в Україну фінансує уряд Німеччини.
- Союзники України об'єднують зусилля, щоб допомагати нашій державі здолати Росію. Посилити захист неба над нашою країною допоможуть Італія та Франція, які куплять 700 зенітних ракет.