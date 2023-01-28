Мовиться про ракети, якими оснастять комплекс протиповітряної оборони SAMP-T. Його невдовзі передадуть на оснащення нашого війська, щоб ми ефективніше протистояли російським атакам.
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Закуплять ракет на 2 мільярди євро
Зауважимо, що передувала цьому рішенню зустріч міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню та його італійського колеги Гвідо Крозетто. У римі вони обговорили варіант підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Мовилося про передачу ЗРК SAMP-T, яка відома на весь світ під назвою Mamba.
Але і це ще не все. Глави оборонних відомств домовилися про покупку 700 зенітних ракет Aster-30. Вони обійдуться обом країнам у 2 мільярди євро.
Сьогодні в Римі ми узгодили спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз і збільшувати наші спільні виробничі потужності, зокрема у сфері протиповітряної оборони,
– зазначив Себастьян Лекорню у твітері.
Україна може отримати винищувачі
- Зауважимо, що Велика Британія готова передати Україні винищувачі. Правда, є одна умова, яка залежить безпосередньо від російського війська.
- Нам літаки передадуть, коли російські війська відійдуть. Після цього винищувачі патрулюватимуть повітряний простір над Україною. Правда, наразі незрозуміло, що криється за словами "відхід". Чи це про часткове звільнення нашої держави, чи повне.
- Додамо, що наразі точаться серйозні дебати навколо передачі Україні винищувачів F-16. Частина держав-союзників це всіляко підтримує. Але є й ті, хто побоюються такого рішення. Мовляв, це точно стане причиною ескалації.
- Але і це ще не все. Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що на нашу державу чекає неабияка військова допомога. Мовиться про те, що міжнародні партнери передадуть нам 321 важкий танк. Залишається одне "але": ми не знаємо, коли це буде.