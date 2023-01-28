Мовиться про ракети, якими оснастять комплекс протиповітряної оборони SAMP-T. Його невдовзі передадуть на оснащення нашого війська, щоб ми ефективніше протистояли російським атакам.

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Закуплять ракет на 2 мільярди євро

Зауважимо, що передувала цьому рішенню зустріч міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню та його італійського колеги Гвідо Крозетто. У римі вони обговорили варіант підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Мовилося про передачу ЗРК SAMP-T, яка відома на весь світ під назвою Mamba.

Але і це ще не все. Глави оборонних відомств домовилися про покупку 700 зенітних ракет Aster-30. Вони обійдуться обом країнам у 2 мільярди євро.

Сьогодні в Римі ми узгодили спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз і збільшувати наші спільні виробничі потужності, зокрема у сфері протиповітряної оборони,

– зазначив Себастьян Лекорню у твітері.

Україна може отримати винищувачі