За даними ЗСУ, зашифрований IP-зв'язок відправляє відеопотоки на відстань в понад 15 кілометрів. Ба більше, компанія-розробник Quantum-Systems з часу минулого постачання покращила техніку та оголосили про відкриття центру навчання операторів та підтримки в Україні.

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Що відомо про нові дрони-розвідники Vector для України

Підкреслили, що прямий зв'язок з операторами БПЛА на полі бою дозволив прискорити процес розробки та оновлення системи,

– розповіли військові ЗСУ.

Вони також зазначили, що час польоту дрона – 120 хвилин. Ба більше, з допомогою додаткової наземної станції великої дальності, радіус дії системи можна збільшити до 25 кілометрів.

Довідка. Постачання нових дронів в Україну фінансує уряд Німеччини. Даних про вартість безпілотників Vector в відкритому доступі немає, однак є інформація про те, що наші волонтери замовляли їх в Німеччині за 200 тисяч доларів.

Які характеристики дронів Vector

На сайті компанії-розробника Quantum-Systems мовиться, що дрон має вертикальний зліт. Тобто він не потребує злітно-посадкової смуги. Окрім того, дрон:

має розмах крила – 2,8 метра;

швидкість польоту – 15 – 20 метрів за секунду, тобто – 72 кілометри за годину;

готується до польоту – 2 хвилини.



Як виглядає дрон / Інфографіка сайту-виробника

Варто зауважити, що дрон Vector може "дивитися" у будь-якому напрямку: вгору, вперед чи вниз. Може виконувати операції, як вдень, так і вночі.

Також безпілотник здійснює енергоефективний далекий політ із нерухомим крилом і повертається на місце з вертикальною посадкою. Все в автоматичному режимі, втручання пілота чи оператора не потрібне.

Має здатність працювати на найскладнішій місцевості (VTOL) у поєднанні з надзвичайно низьким рівнем шуму (двигун вимкнений, безшумний режим) робить Vector ідеальним БПЛА для широкого спектра повітряних неінвазивних операцій (розвідки),

– заявили розробники.

Ба більше, конструкція системи два в одному відкриває додаткові можливості для використання у конфігурації Scorpion – при знятті крил та установці окремого набору коптерних маніпуляторів стає доступною спеціальна мультикоптерна платформа для ще ширшого кола завдань.

Також QBase 3D автоматично генерує ефективні траєкторії польоту після того, як область польоту та параметри місії вже визначили. Окрім того, дрон можна запустити без попереднього планування місії, щоб швидко почати роботу.

Зверніть увагу! Дрони Vector наше Міноборони вже замовляло в серпні 2022 року. Тоді мовилось про 33 одиниці. У компанії зазначили, що з того часу система продемонструвала продуктивність у найскладніших умовах. Тобто Vector інтенсивно тестувався на полі бою в Україні, довів свою ефективність у розвідці, спостереженні та розвідувальних операціях.