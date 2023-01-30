По данным ВСУ, зашифрованная IP-связь отправляет видеопотоки на расстояние более 15 километров. Более того, компания-разработчик Quantum-Systems со времени прошлой поставки улучшила технику и объявили об открытии центра обучения операторов и поддержки в Украине.

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Что известно о новых дронах-разведчиках Vector для Украины

Подчеркнули, что прямая связь с операторами БПЛА на поле боя позволила ускорить процесс разработки и обновления системы,

– рассказали военные ВСУ.

Они также отметили, что время полета дрона – 120 минут. Более того, с помощью дополнительной наземной станции большой дальности, радиус действия системы можно увеличить до 25 километров.

Справка. Снабжение новых дронов в Украину финансирует правительство Германии. Данных о стоимости беспилотников Vector в открытом доступе нет, однако есть информация о том, что наши волонтеры заказывали их в Германии за 200 тысяч долларов.

Какие характеристики дронов Vector

На сайте компании-разработчика Quantum-Systems говорится, что дрон имеет вертикальный взлет. То есть он не нуждается во взлетно-посадочной полосе. Кроме того, дрон:

имеет размах крыла – 2,8 метра;

скорость полета – 15 – 20 метров в секунду, то есть – 72 километра в час;

готовится к полету – 2 минуты.



Как выглядит дрон / Инфографика сайта-производителя

Следует заметить, что дрон Vector может "смотреть" в любом направлении: вверх, вперед или вниз. Может выполнять операции как днем, так и ночью.

Также беспилотник совершает энергоэффективный дальний полет с неподвижным крылом и возвращается на место с вертикальной посадкой. Все в автоматическом режиме, вмешательство пилота или оператора не требуется.

Обладает способностью работать на самой сложной местности (VTOL) в сочетании с чрезвычайно низким уровнем шума (двигатель выключен, бесшумный режим) делает Vector идеальным БПЛА для широкого спектра воздушных неинвазивных операций (разведки),

– заявили разработчики.

Более того, конструкция системы два в одном открывает дополнительные возможности для использования в конфигурации Scorpion – при снятии крыльев и установке отдельного набора коптерных манипуляторов становится доступна специальная мультикоптерная платформа для еще более широкого круга задач.

QBase 3D автоматически генерирует эффективные траектории полета после того, как область полета и параметры миссии уже определили. Кроме того, дрон можно запустить без предварительной планировки миссии, чтобы быстро начать работу.

Обратите внимание! Дроны Vector наше Минобороны уже заказывало в августе 2022 года. Тогда говорилось о 33 единицах. В компании отметили, что с тех пор система продемонстрировала производительность в сложных условиях. То есть Vector интенсивно тестировался на поле боя в Украине, доказал свою эффективность в разведке, наблюдении и разведывательных операциях.