Ремонт производят в пространном заводском комплексе. Над одним из самых больших вызовов войны круглосуточно работают сотни техников.

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В Польше ремонтируют технику для ВСУ

Журналисты The Wall Street Journal посетили заводской комплекс в Польше, где восстанавливают военную технику для украинской армии. В частности, мастерскую размером с футбольное поле, где стояли 3 покрытые дырами от пуль пушки AHS Krab без гусениц. Хоть они и выглядят как танки, но это самоходные гаубицы калибра 155 миллиметров.

Возле поврежденных гаубиц стоит еще один "Краб". Однако он полностью восстановлен и готов к возвращению в Украину. Механики рассказали, что ремонт каждой машины может занять до 2 месяцев. Техники, которые этим занимаются, должны пройти множество проверок безопасности, прежде чем их допустят на территорию завода в городе, который журналисты соглашались не разглашать.

Кроме ремонтных работ в Польше, механики постоянно контактируют с техническими специалистами в Украине, многие из которых до войны были гражданскими. С помощью зашифрованных программ их учат, как ремонтировать все – от танков до боеприпасов.

Эта пушка прибыла сюда в самом плохом состоянии, которое мы когда-либо видели. У нее отсутствовал весь ствол, а корпус был сильно поврежден,

– рассказал инженер Мирослав Сурованец, показывая на восстановленную гаубицу "Краб" – одну из 10, отремонтированных за последние месяцы.

В Польше восстанавливают технику для Украины / Фото The Wall Street Journal

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Польша – лидер по обслуживанию украинской техники

Обслуживание и ремонт боеприпасов является основным вызовом в войне. Масштаб польской операции, о которой ранее не сообщали, подчеркивает сложность проблемы технического обслуживания, которая вскоре станет еще больше.

В среду администрация президента США Джозефа Байдена объявила о планах отправить 31 танк M1 Abrams в Украину. Соединенные Штаты присоединились к европейским союзникам, которые отправят нашему государству еще до 100 танков Leopard 2 немецкого производства.

Польские чиновники ожидают, что "Абрамсы" будут ремонтировать в Польше, в городе Познань. Это сделает страну передовой в операции по техническому обслуживанию, в которой также участвуют Чехия, Румыния и Болгария.

Кроме того, Польша будет играть важную роль в ремонте и техническом обслуживании "Леопардов", поскольку ее оборонная промышленность имеет большой опыт работы с этими танками.

Можно с уверенностью утверждать, что Польша является лидером в обслуживании техники, используемой украинцами на поле боя,

– заявил Томаш Смура, эксперт по военным технологиям из Фонда Казимира Пуласского, независимого аналитического центра в Варшаве.

Проблема сохранения украинского вооружения, включая танки, возникает в то время, когда и Украина, и Россия планируют наступательные действия. До этого времени Силы обороны в основном использовали танки времен СССР, такие, как Т-72. В том числе те, которые передали бывшие советские государства.

Год интенсивных боевых действий нанес большой ущерб танкам и артиллерийским установкам, стволы пушек которых погнулись от частых обстрелов. Чтобы оставаться в строю, техника нуждается не только в ремонте, но и в запчастях и боеприпасах советского калибра, которые Запад в значительном количестве не производит.

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На заводе работают только поляки

Гаубицы "Краб" обслуживают на предприятии, принадлежащем Польской группе вооружений – государственной компании по производству вооружений. За работой цеха наблюдают офицеры Агентства по внутренней безопасности. Их задача – разведка потенциальных диверсий, от которых пострадали оружейные заводы в других странах, в частности в Болгарии.

Каждый из примерно 400 работников, занимающихся сборкой и производством, а также любой посетитель завода должен быть гражданином Польши. Процесс проверки новых работников, независимо от ранга, может занять несколько месяцев.

Технические работники работают в 3 смены круглосуточно и постоянно контактируют с украинцами на поле боя. Они обмениваются информацией о лучших методах ремонта с помощью зашифрованных сообщений и специального приложения, которое помогает устранять неисправности. Польские механики рассказали, что однажды они использовали мессенджер, чтобы научить украинского почтальона, который стал солдатом, как ремонтировать боеприпас.

Иногда механики находят внутри "Крабов" вещи защитников: зубные щетки, еду или семейные фотографии. Механик Дариуш Гавинек рассказал, что ремонт техники сделал его более приверженным помощи военным.

"Крабы" приезжают сюда с листьями, грязью, песком, прилипшими к кузову, гусеницам ветвями. Это украинская земля. Когда я впервые попал внутрь одного из них, меня это очень поразило.

– отметил механик.

Польские чиновники заявили, что вскоре мастерская может расшириться, чтобы ремонтировать и обслуживать технику, произведенную за границей. Однако детали пока не раскрывают.