18 лютого росіяни знову запустили в український повітряний простір кульки з відбивачами, щоб "напружити" та відволікти сили ППО. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Нащо Росія використовує повітряні кулі

За його словами, повітряна куля – "ціль малопомітна та малошвидкісна".

Речник пояснив, що якщо це куля, то може йти про таку, яка напомпована газом, що й підіймає її на велику висоту. Тому збити її стрілецькою зброєю непросто.

"Вона може нести кутові відбивачі, вони мають якесь металічне покриття, це може бути навіть звичайна фольга, і ворог намагається спровокувати Сили оборони для того, щоб по тій кулі відпрацьовували зокрема зенітними засобами, і таким чином виявляти місце розташування наших сил та засобів ППО, щоб знову ж таки планувати нові маршрути. Ну і плюс виснаження наших ППО", – сказав Ігнат.

Що відомо про використання Росією повітряних куль