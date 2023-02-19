18 лютого росіяни знову запустили в український повітряний простір кульки з відбивачами, щоб "напружити" та відволікти сили ППО. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Нащо Росія використовує повітряні кулі
За його словами, повітряна куля – "ціль малопомітна та малошвидкісна".
Речник пояснив, що якщо це куля, то може йти про таку, яка напомпована газом, що й підіймає її на велику висоту. Тому збити її стрілецькою зброєю непросто.
"Вона може нести кутові відбивачі, вони мають якесь металічне покриття, це може бути навіть звичайна фольга, і ворог намагається спровокувати Сили оборони для того, щоб по тій кулі відпрацьовували зокрема зенітними засобами, і таким чином виявляти місце розташування наших сил та засобів ППО, щоб знову ж таки планувати нові маршрути. Ну і плюс виснаження наших ППО", – сказав Ігнат.
Що відомо про використання Росією повітряних куль
- Нагадаємо, що 15 лютого над Києвом збили 6 ворожих цілей – повітряних куль.
- Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об'єктів.
- Також ці ж кулі окупанти використовували 12 лютого. Тоді ворожі об'єкти збили над Дніпропетровщиною.
- Раніше Ігнат вже наголошував, що причин для занепокоєння немає. Він додав, що росіяни почали запускати кулі не так давно. Однак вони не становлять жодної небезпеки для населення.
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що на Півдні повітряні кулі окупанти ще не застосовували.