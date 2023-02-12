За даними Повітряних Сил, росіяни не використовували іранські дрони "Шахід" для атаки на Дніпропетровщину. Окупанти запустили кілька розвідувальних безпілотників.

Зверніть увагу Схід та Південь атакували безпілотники: ППО відпрацювала по всіх цілях

Також були й повітряні кулі

Крім розвідувальних безпілотників, росіяни використали й повітряні кулі з кутовими відбивачами. По БпЛА відпрацювали сили ППО.

Інформація про застосування противником "Шахідів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється,

– заявили в Повітряних силах.

Навіщо окупанти використовують кулі

В етері національного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що повітряні кулі росіяни могли запустити як оманливі цілі, щоб виснажувати українське ППО. Також не відкидає Юрій Ігнат й інші цілі загарбників, наприклад, розвідку.

У цьому контексті Ігнат пригадав інцидент з китайською повітряною кулею в США, яку довелося збивати американським винищувачам.

Головне про атаку безпілотниками

Близько 20:00 12 лютого у Дніпропетровській області оголосили про повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотниками. Першим про загрозу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який зазначив, що летять 2 дрони. Після спростувань від Повітряних Сил очільник військової адміністрації написав, що 2 "мопеди" летіли на висоті 400 метрів, однак "все може бути".

Через кілька хвилин після оголошення тривоги вибухи пролунали в Дніпрі. Там спрацювала ППО. Крім Дніпропетровщини, тривогу оголошували на Харківщині й Полтавщині та у Світловодській громаді Кіровоградської області.

Через годину на Дніпропетровщині знову лунали вибухи. Це так само був результат роботи сил Протиповітряної оборони. Результати роботи Повітряні сили повідомлять згодом,