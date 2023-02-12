По данным Воздушных Сил, россияне не использовали иранские дроны "Шахид" для атаки на Днепропетровщину. оккупанты запустили несколько разведывательных беспилотников.

Обратите внимание Восток и Юг атаковали беспилотники: ПВО отработало по всем целям

Также были и воздушные шары

Кроме разведывательных беспилотников, россияне использовали и воздушные шары с угловыми отражателями. По БПЛА отработали силы ПВО.

Информация о применении противником "Шахидов" вечером 12 февраля в Днепропетровской области, которая распространяется некоторыми телеграмм-каналами, не соответствует действительности. Враг использовал разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями. По враждебному БПЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток". Результат уточняется,

– заявили в Воздушных силах.

Зачем оккупанты используют шары

В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что воздушные шары россияне могли запустить как обманчивые цели, чтобы истощать украинское ПВО. Также не исключает Юрий Игнат и другие цели захватчиков, например, разведку.

В этом контексте Игнат вспомнил инцидент с китайским воздушным шаром в США, который пришлось сбивать американским истребителям.

Главное об атаке беспилотниками

Около 20:00 12 февраля в Днепропетровской области объявили о воздушной тревоге из-за угрозы атаки беспилотниками. Первым об угрозе сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который отметил, что летят 2 дрона. После опровержений от Воздушных Сил глава военной администрации написал, что 2 "мопеда" летели на высоте 400 метров, однако "все может быть".

Через несколько минут после оглашения тревоги взрывы прогремели в Днепре. Там сработало ПВО. Кроме Днепропетровщины, тревогу объявляли в Харьковской и Полтавской и Светловодской общине Кировоградской области.

Через час на Днепропетровщине снова раздавались взрывы. Это также был результат работы сил противовоздушной обороны. Результаты работы Воздушные силы сообщат впоследствии,