Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у прямому ефірі телеканалу "Рада" прокоментував ранковий обстріл кількома ракетами. До слова, окупанти суттєво скоротили інтервал між своїми ракетними ударами.

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Російські ракетні атаки територій України: вороги нагнітають ситуацію

Вранці 18 лютого російські окупанти вкотре атакували Україну ракетами. Ворог випустив загалом 4 ракети, 2 з яких збили українські сили ППО.

Юрій Ігнат пояснив, що загарбники зараз дещо змінюють свою тактику. Якщо раніше вони влаштовували масовану ракетну атаку один раз на два тижні, то зараз застосовують ракети частіше.

Крім того, окупанти почали випускати їх навіть уночі й не чекають, допоки вдасться підготувати значні запаси снарядів. Такий неінтенсивних вогонь бути спровокованим намаганнями росіян деморалізувати українців, а також виснажити українських захисників ППО.

Ворог вочевидь нагнітає зараз обстановку довкола України,

– констатував Юрій Ігнат.

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