Українська ППО працює. Наші захисники нищать ворожі ракети. Все, що відомо про нову атаку, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Удар може бути будь-якої миті: в ОК "Південь" попередили про загрозу нової ракетної атаки

Повітряна тривога по всій Україні

Сирени у Києві й низці інших областей почали лунати близько пів на 9 ранку.

Де пролунали повітряні тривоги

Херсонська – 08:25;

Миколаївська – 08:26;

Дніпропетровська – 08:30;

Кіровоградська – 08:30;

Вінницька – 08:30;

Київ та Київська область – 08:31;

Черкаська – 08:31;

Житомирська – 08:31;

Запорізька – 08:32;

Чернігівська – 08:32;

Хмельницька – 08:34;

Чернівецька – 08:34.

Вже о 08:39 сирени пролунали у Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській областях. А вже о 08:43 – на Закарпатті. 08:47 повітряну тривогу оголосили також у Донецькій області.

Зауважимо, що о 09:36 почалися відбої. Небезпека тривала 1 годину 6 хвилини.

Звідки загроза удару

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 08:39 написав, що область на північному заході покидають дві незрозумілі цілі. Вони летять у напрямку Заходу України.

За наявною інформацією, в акваторії Азовського моря перебуває два Су-35. Тож імовірна також атака прифронтових районів Запорізької області.

Віталій Кім о 08:46 підтвердив пуски з акваторії Чорного моря. Припускаємо, що мовиться про атаку ракетами типу "Калібр".

По Україні запроваджують екстрені відключення світла

За даними ДТЕК, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла застосовуються: у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

"Харківобленерго" попередив, що на Харківщині буде здійснено часткове попереджувальне знеструмлення. За інформацією енергетиків, це стосується саме населених пунктів області, а не Харкова.

Керівник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що енергетики превентивно проводять відключення електроенергії. Критична інфраструктура – зокрема лікарні, котельні, насосні та інші – переходять на генератори.

Крім того, відключили світло у Сумській області.

Українців закликали не ігнорувати тривогу

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Також попрохав не ігнорувати сирени глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

До того ж закликав перебувати в укриттях мешканців Львівської області глава ОВА Максим Козицький.

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