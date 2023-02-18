Українська ППО працює. Наші захисники нищать ворожі ракети. Все, що відомо про нову атаку, – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Важливо Удар може бути будь-якої миті: в ОК "Південь" попередили про загрозу нової ракетної атаки
Повітряна тривога по всій Україні
Сирени у Києві й низці інших областей почали лунати близько пів на 9 ранку.
Де пролунали повітряні тривоги
- Херсонська – 08:25;
- Миколаївська – 08:26;
- Дніпропетровська – 08:30;
- Кіровоградська – 08:30;
- Вінницька – 08:30;
- Київ та Київська область – 08:31;
- Черкаська – 08:31;
- Житомирська – 08:31;
- Запорізька – 08:32;
- Чернігівська – 08:32;
- Хмельницька – 08:34;
- Чернівецька – 08:34.
Вже о 08:39 сирени пролунали у Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській областях. А вже о 08:43 – на Закарпатті. 08:47 повітряну тривогу оголосили також у Донецькій області.
Зауважимо, що о 09:36 почалися відбої. Небезпека тривала 1 годину 6 хвилини.
Звідки загроза удару
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 08:39 написав, що область на північному заході покидають дві незрозумілі цілі. Вони летять у напрямку Заходу України.
За наявною інформацією, в акваторії Азовського моря перебуває два Су-35. Тож імовірна також атака прифронтових районів Запорізької області.
Віталій Кім о 08:46 підтвердив пуски з акваторії Чорного моря. Припускаємо, що мовиться про атаку ракетами типу "Калібр".
По Україні запроваджують екстрені відключення світла
За даними ДТЕК, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла застосовуються: у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
"Харківобленерго" попередив, що на Харківщині буде здійснено часткове попереджувальне знеструмлення. За інформацією енергетиків, це стосується саме населених пунктів області, а не Харкова.
Керівник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що енергетики превентивно проводять відключення електроенергії. Критична інфраструктура – зокрема лікарні, котельні, насосні та інші – переходять на генератори.
Крім того, відключили світло у Сумській області.
Українців закликали не ігнорувати тривогу
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Також попрохав не ігнорувати сирени глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
До того ж закликав перебувати в укриттях мешканців Львівської області глава ОВА Максим Козицький.
Вибухи на Хмельниччині
О 09:03 глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що у Хмельницькому пролунав вибух. Наразі незрозуміло, чи це була робота ППО, чи міг бути приліт. Чекаємо на додаткову інформацію.
Згодом ЗМІ повідомили, що в області пролунав повторний вибух.
Зауважимо, що у Хмельницькому міг бути приліт, оскільки очевидці повідомляють, що над містом підіймаються клуби диму. Інформація наразі перевіряється.
Перші збиття ракет
Скажімо так – рахунок на збиті ракети відкрито,
– повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Згодом він показав фото уламка ракети. Але поки невідомо, чи це ворога. Кім заявив, що на кадрі, скоріше за все, уламки нашої ППО.
Уламок ракети / фото Віталій Кім
На Дніпропетровщині працювала ППО
Місцеві телеграм-канали вже повідомили, що у Дніпропетровській області працювала ППО. Подробиці з'ясовуються.
Вибухи чули і в Херсоні
Також ЗМІ повідомляли про вибухи у Херсоні. Місцевих мешканців закликали бути обережними.
ОП про нову ракетну атаку Росії
Андрій Єрмак заявив, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема, у повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети.
Удар може бути будь-якої миті
Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни готуються до того, щоб завдати певних ударів. Про це свідчить те, що попри шторм, окупанти не згорнули повністю бойове чергування ракетоносіїв у Чорному морі.
Відомо, що на позиціях загарбників досі перебувають 2 ракетоносії: 1 – надводний, а 1 – підводний. Загалом є до 12 високоточних ракет "Калібр" готових до застосування.