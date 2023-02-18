Украинская ПВО работает. Наши защитники уничтожают вражеские ракеты. Все, что известно о новой атаке, – читайте в материале 24 Канала.

Важно Удар может быть в любой момент: в ОК "Юг" предупредили об угрозе новой ракетной атаки

Воздушная тревога по всей Украине

Сирены в Киеве и ряде других областей начали раздаваться около 08:30 утра.

Где раздались воздушные тревоги

Херсонская – 08:25;

Николаевская – 08:26;

Днепропетровская – 08:30;

Кировоградская – 08:30;

Винницкая – 08:30;

Киев и Киевская область – 08:31;

Черкасская – 08:31;

Житомирская – 08:31;

Запорожская – 08:32;

Черниговская – 08:32;

Хмельницкая – 08:34;

Черновицкая – 08:34.

Уже в 08:39 сирены раздались в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. А уже в 08:43 – на Закарпатье. 08:47 воздушную тревогу объявили также в Донецкой области.

Отметим, что в 09:36 начались отбои. Опасность длилась 1 час 6 минут.

Откуда угроза удара

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 08:39 написал, что область на северо-западе покидают две непонятные цели. Они летят в направлении Запада Украины.

По имеющейся информации, в акватории Азовского моря находятся два Су-35. Поэтому возможна атака прифронтовых районов Запорожской области.

Виталий Ким в 08:46 подтвердил пуски из акватории Черного моря. Предполагаем, что речь идет об атаке ракетами типа "Калибр".

По Украине вводят экстренные отключения света

По данным ДТЭК, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяются: в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"Харьковоблэнерго" предупредил, что на Харьковщине будет осуществлено частичное предупредительное обесточивание. По информации энергетиков, это касается именно населённых пунктов области, а не Харькова.

Руководитель ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что энергетики превентивно производят отключение электроэнергии. Критическая инфраструктура – в частности, больницы, котельные, насосные и другие – переходят на генераторы.

Кроме того, отключили свет в Сумской области.

Украинцев призвали не игнорировать тревогу

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу. Также попросил не игнорировать сирены глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

К тому же призвал находиться в укрытиях жителей Львовской области глава ОВА Максим Козицкий.

Взрывы в Хмельницкой области