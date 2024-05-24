Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Отметим, что об инциденте на подконтрольной Кремлю части водоема стало известно в пятницу, 24 мая.

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Москва не оставляет провокаций

Соответствующие действия России в ЕС называют провокациями. Ожидается, что во время заседания Совета Европейского Союза по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель выступит "с сильным заявлением".

Это российские провокации, которые пытаются проверить, какой будет наша реакция и какой будет наш ответ,

– сказал еврочиновник, желающий остаться анонимным.

Следует сказать, что именно в ночь на 23 мая российская пограничная служба "в одностороннем порядке сняла световые буи, установленные Эстонией для демаркации границы с Россией на реке Нарва".

Где протекает река Нарва между Эстонией и Россией: смотрите на карте от Google maps

После этого временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина 24 мая вызвали в эстонское Министерство иностранных дел. Соответствующую новость озвучил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

В Таллине отмечают, что это "провокационный пограничный инцидент", который хорошо вписывается в более широкую модель провокационного поведения России, в частности на ее границах с соседями. Эстония намерена требовать возвращения буев.

Обратите внимание! По словам, начальника Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, буи были установлены, чтобы люди на реке могли понять, где проходит граница. Всего установили 50 буев, из которых российская сторона сняла 25.

После начала полномасштабного вторжения эстонские пограничники в одностороннем порядке решили установить буи, до того это было с согласия обеих сторон. Собственно, буи нужны для того, обозначить линию границы и помочь рыбакам и туристам случайно не попасть на территорию России.

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Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе одновременно передавала, что чиновники Европейского Союза на условиях анонимности отмечали непоколебимую поддержку Украины.

Кроме того, по словам одного из чиновников, если Путин действительно готов остановить боевые действия, то он может вывести свою армию прямо сейчас. Так он прокомментировал публикацию Reuters о готовности Кремля заморозить войну.