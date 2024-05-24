Так, на условиях анонимности, прокомментировал публикацию Reuters высокопоставленный чиновник ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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"Завтра все может закончиться, если он выведет войска"

В Евросоюзе говорят, что стратегия по помощи для Украины не изменится. Источник признает, что ЕС должен поставлять оружие и снаряды быстрее по сравнению с тем, как растут потребности Украины.

И хотя Путин пытается увеличить производство оружия в России и закупить его в Северной Корее или Иране, Евросоюз реагирует на это через санкции и благодаря чешской инициативе по закупке снарядов в третьих странах.

Я думаю, что наша позиция на уровне ЕС не изменилась. И вместе с нашими партнерами из США мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку, в которой нуждается Украина, чтобы избежать любой неудачи и поражения, которая будет катастрофической не только для Украины, но и для нас,

– сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Другой европейский чиновник заявил, что война может закончиться прямо сейчас, если Путин отведет свои войска.

Путин начал эту войну, именно он напал на Украину. Он бомбит украинские города ежедневно. Завтра все может закончиться, если он выведет войска (из Украины),

– отреагировал еврочиновник на публикацию Reuters о "готовности" Путина "заморозить войну".

Что говорят в МИДе