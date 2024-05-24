Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Судьба замороженных средств

Евросоюз может направить средства из замороженных российских активов на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины. Высокопоставленный дипломат сказал, что такое предложение будут обсуждать министры иностранных дел и обороны во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Идея заключается в том, чтобы использовать эти средства не для возмещения странам-членам, а для предварительного финансирования немедленных закупок в Европе или за ее пределами, а также в Украине,

– сказал еврочиновник.

Источник говорит, что такая идея появилась после форума оборонной промышленности, который состоялся в Брюсселе в начале мая. Дипломат поделился, что украинская сторона настаивает, что имеет производственные мощности, а не хватает только финансирования.

"Мы посмотрим, как использовать часть доходов от активов России для непосредственной поддержки оборонной промышленности в Украине", – добавил собеседник.

Деньги России в ЕС