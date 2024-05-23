Латвия – одна из стран, которая больше всего помогает Украине во время полномасштабной войны. Она поддерживает право наших Сил обороны бить по территории России и возглавляет коалицию дронов, которая будет предоставлять нам различные типы беспилотников.

На прошлых выходных к сбору средств на дроны для украинской армии присоединилась и новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Что думает Браже о наступлении россиян на Харьковщину и угрозу наступления на страны НАТО, право Украины на удары по территории России, усиление помощи и открытие официальных переговоров о вступлении нашего государства в ЕС – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала.

Справка. Байба Браже – министр иностранных дел Латвии с 19 апреля 2024 года. Свою карьеру'карьеру построила как дипломат. Ранее работала послом Латвии в Нидерландах, Великобритании и Индонезии. В течение 2020 – 2023 годов занимала должность заместителя генсека НАТО Йенса Столтенберга по вопросам публичной дипломатии.

Что нужно Украине для отражения наступления и пойдет ли Россия на НАТО

Сейчас российская армия начала наступление на севере Харьковской области. Владимир Зеленский связывает это в том числе и с нехваткой систем противовоздушной обороны в Украине. Как вы реагируете на новое наступление россиян и ожидаете ли вы усиления военной помощи со стороны всех западных союзников, в частности передачу новых систем ПВО?

Моя реакция троякая. Во-первых, россияне, конечно, очень напуганы новым оборудованием, которое предоставляют союзники, в частности США, европейцы и многие другие. Поэтому они пытались как-то продвинуть свое наступление. Очевидно, что им это не удалось, поэтому они понесут серьезные потери.

Во-вторых, Украина должна иметь в своем распоряжении оружие, которым может уничтожать военные объекты на российской территории, в частности войска, технику и российский потенциал. Это очень важно для предотвращения подобных наступлений и Украина имеет на это право в соответствии с международным правом.

В-третьих, важна противовоздушная оборона. Необходимо обеспечить бесперебойность жизни в определенных местах. Это также очень дорого. Поэтому украинская креативность в сбивании дешевых российских беспилотников, обеспечении радиоэлектронной борьбы, использовании собственных беспилотников для создания определенной стратегической неопределенности и угрозы для России, я считаю, является чем-то очень положительным.

Итак, это тройной ответ. Поэтому речь идет не только о противовоздушной обороне, но о трех элементах, которые, по моему мнению, необходимы Украине для достижения успеха.

Волчанск – город, уничтожен из-за нового российского наступления / Фото 24 Канала

Страны НАТО говорят о возможном нападении Путина и о том, что первыми его целями могут стать страны Балтии. Насколько тревожным сигналом для вашей страны является способность российской армии проводить наступления после более чем 2 лет полномасштабной войны в Украине?

Сейчас не существует военной угрозы ни для одной из стран-членов НАТО: ни для стран Балтии, ни для других. Мы постараемся, чтобы так было и в дальнейшем. Конечно, НАТО и союзники существенно изменили военную стратегию НАТО.

Поэтому присутствие союзников, их скорость, огромные инвестиции и понимание ситуации, новые промышленные возможности – это все также идет на пользу Украине. Потому что наличие сильных и более военно способных союзников означает больше помощи, тренировок, знаний, опыта, оценки угроз.

Могут ли Силы обороны бить западным оружием по России

Вы сказали, что некоторые западные партнеры передали Украине оружие с разрешением бить по российской территории. Впрочем, не все страны поддерживают такую инициативу, в частности такие запреты есть среди европейских стран – Франции, Германии, Италии и США с другой стороны. Пытаетесь ли вы повлиять на позиции этих стран?

Это не новая позиция. Я не буду называть страны, которые делают так или иначе. Это дело самих союзников или партнеров говорить, что именно они делают или не делают. Но были сделаны публичные объявления, некоторые – менее публичные, а какие-то вообще не были объявлены. Я думаю, самое важное то, что это происходит, и это происходит на поле боя, и Украина получает то, что хочет.

Но да, Украина имеет на это право (бить по территории России – 24 канал).

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Какие дроны может получить Украина от партнеров

На прошлых выходных вы пробежали полумарафон и собрали 14 тысяч евро на беспилотники для Украины. Какие ваши впечатления от мероприятия и почему решили это сделать?

В определенный момент нужно сделать что-то конкретное, и я хотела сделать что-то конкретное. В Латвии существует популярная фандрейзинговая платформа "Ziedot.lv", которая была создана в рамках общественной инициативы, кажется, лет 10 назад. На ней было несколько кампаний по сбору средств для Украины. Кстати, на платформе уже собрали много миллионов.

Я поговорила с послом Украины и он назвал это (участие в полумарафоне – 24 Канал) хорошей инициативой. Тогда я сказала: "Хорошо, давайте сделаем".

Мой номер соответствовал дням, сколько Украина борется с полномасштабной российской агрессией. Я отправила это друзьям, рассказывала в соцсетях и люди делали значительные взносы. Вы знаете, было много тех, кто сделал вклад – это и наши друзья, и коллеги из НАТО. Я очень благодарна всем за это. Теперь мы должны доставить все в Украину.



Байба Браже пробежала полумарафон в поддержку Украины / Фото из инстаграма министра

Относительно беспилотников. Латвия планирует предоставить Украине дроны собственного производства. Можете рассказать, что это будут за беспилотники, какой у них радиус действия? И на какое количество может рассчитывать Украина?

Латвия вместе с Великобританией возглавляет международную коалицию дронов. В нее входит много стран и ее деятельность не очень публичная, поэтому я не могу рассказывать вам некоторые вещи, о которых не имею права говорить. Но есть определенные шаги, собраны средства и финансовые обязательства для производства. Некоторые вещи будут производиться в Латвии, некоторые – в других странах, в частности, в Украине.

Как всегда, есть корпус дрона, есть система наведения и прицеливания, есть боеприпасы. Поэтому все будет соответствовать динамическим потребностям Украины, а Украине нужны как простые дроны, так и сложные, дальнобойные. Все это будет предоставлено в рамках коалиции.

Конечно, обеспечение сложными дронами не является простой задачей, поскольку требует сложных систем наведения. Это также требует более тщательного тестирования и настройки. Но в конце концов мы все передадим Украине.

Готова ли Латвия к гибридным и информационным атакам России

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Россия может вмешаться в процесс проведения выборов в ЕС в июне. В частности, по его словам, проведение некоторых акций ожидается и в Латвии. По вашему мнению, насколько Латвия готова противостоять таким гибридным атакам?

Итак, есть несколько элементов. Один из них – это так называемые иностранные информационные манипуляции и вмешательства. В основном, это информационные атаки, и они происходят по всему ЕС. Поэтому мы намерены принять заявление и выводы на встрече министров ЕС в Брюсселе по этому вопросу.

Дело не в том, может ли Россия попробовать. Они уже пытаются, но у них ничего не получится. Потому что, в конце концов, я думаю, что наши демократии достаточно стабильные, и людям нравится то, как они живут.

Люди хотят жить в демократических, свободных странах, быть мирными, успешными и просто быть европейцами. Кто бы хотел жить в России? Я не видела большой миграции в Россию. Вдруг люди поедут туда и захотят жить в этом авторитарном, отсталом государстве?

Кроме того, есть разные диверсионные предусмотренные акты. В НАТО также было принято заявление, инициированное рядом государств, по конкретным атакам, которые произошли в Латвии, а именно против оккупационных музеев, которые пытались сжечь. Это было достаточно просто. Они (россияне – 24 канал) пытались вербовать через телеграмм людей, которые ранее имели проблемы с зависимостью или с криминальным прошлым для осуществления определенных диверсий.

Существуют и более продвинутые действия, такие как кибератаки. Существуют также сложные виды атак, например, против определенных людей. Я думаю, наши службы в Латвии очень хорошо справляются со своими задачами. Я полностью доверяю латвийским службам безопасности в том, что они способны отслеживать и противодействовать такой деятельности.

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Что нужно Украине для открытия переговоров о вступлении в ЕС

Другим вопросом является открытие переговоров о вступлении для Украины. Сегодня (разговор записан 21 мая) вы говорили об этом во время заседания Совета ЕС. По вашему мнению, когда может состояться первая межправительственная конференция?

Я не буду забегать наперед, поскольку это процесс принятия совместного решения 27 странами-членами ЕС. Наша амбиция заключается в том, чтобы до конца председательства Бельгии было принято решение как о рамках переговоров, так и об открытии межправительственной конференции.

Опять же, мы являемся одной из 27 стран-членов. Мы знаем, что есть и другие страны с похожей позицией, но это будет решено за столом переговоров, принимая во внимание различные оценки со стороны Комиссии и государств-членов ЕС, которые будут пытаться прийти к общему мнению.

Я уже говорила об этом с госпожой вице-премьером Стефанишиной, премьером Украины Шмыгалем и министром иностранных дел Кулебой.

Это только начало процесса, потому что вступление в ЕС – невероятно сложный процесс. Это много тысяч страниц законодательства ЕС. Сначала происходит процесс скрининга, где проверяется, насколько украинское законодательство соответствует законодательству ЕС. Затем идет сравнение, какие изменения необходимо сделать: нужно ли создавать новые институты в Украине для выполнения определенных обязательств? Какие реформы должны быть сделаны в государственном управлении, что с объединением учреждений, как обучать судей, как обучать систему правосудия и другое.

Итак, нужно сделать огромное количество вещей и это займет определенное время.



Байба Браже / Фото МИД Латвии

Еще одним важным событием для Украины станет Глобальный саммит мира, который состоится в Швейцарии в середине июня. Латвия уже подтвердила свое присутствие. Какие ваши ожидания от этой встречи?

Мы будем поддерживать украинского президента в его амбициях. Мы находимся в тесном контакте с украинскими коллегами, поддерживая их и привлекая другие страны.

Поэтому очень хорошо, что Швейцария принимает этот саммит, и мы должны сделать все, чтобы он состоялся как можно лучше, в соответствии с пожеланиями Украины.