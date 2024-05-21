Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Переговоры о вступлении

Сейчас в Совете ЕС председательствует Бельгия, которая и определяет повестку дня заседаний. Бельгийская сторона хочет открыть переговоры до конца своего правления в Совете ЕС.

Мы все еще настроены провести межправительственную конференцию во время нашего председательства до конца июня. Это касается как Молдовы, так и Украины,

– объяснила Аджа Лябиб.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас считает, что "время проведения конференции настало" и призвал сделать это в июне этого года. За предоставление "зеленого света" для Украины выступает и французская сторона. Государственный секретарь Франции по европейским делам Жан-Ноэль Барро говорит, что его правительство призывает "к эффективному началу переговоров до окончания бельгийского председательства".

Позиция Швеции

Министр по европейским вопросам правительства Швеции Джессика Росвалл заявила, что Швеция также поддерживает немедленное начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Она добавила, что надеется убедить Венгрию стать на сторону Украины.

Со стороны Швеции мы выступаем за то, чтобы конференция состоялась до лета во время председательства Бельгии. Это наша цель,

– сказала Джессика Росвалл.

Позиция Румынии

Государственный секретарь по европейским вопросам МИД Румынии Даниэла Гитман отметила, что во время сегодняшнего заседания Совета по общим делам румынская сторона вновь напомнит "об амбициозном графике, который будет предусматривать быстрое принятие переговорных рамок как для Украины, так и для Республики Молдова". Бухарест также поддерживает проведение первых межправительственных конференций до конца бельгийского председательства.

Мы все знаем, что обе страны, и Украина, и Республика Молдова, находятся под огромным давлением России, и мы должны быть вместе с этими странами в продвижении европейским путем,

– сказала Даниэла Гитман.

Зеленский о вступлении в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский заявил, что украинское представительство с инструментальной и операционной стороны сделало все для того, чтобы уже в июне 2024 года в Евросоюзе открыли переговоры с нашим государством о вступлении.

Президент утверждает, что убежден в том, что "все получится". Ведь, по его словам, "даже сложные партнеры сегодня стали немного проще". Зеленский также акцентировал на активной работе украинских дипломатов в этом направлении.