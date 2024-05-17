На сегодня наше государство сделало фактически все возможное, чтобы достичь вступления в ЕС и НАТО. Об этом вчера, 16 мая, рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, информирует 24 Канал.

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Сделали все для этого

Украинский президент высказался относительно вероятности вступления нашего государства в Евросоюз и Североатлантический альянс. Известно, что он не считает, что наше государство сможет стать членом Альянса, пока идет война.

Однако, по его мнению, в будущем наше государство имеет шансы на долгожданное вступление в НАТО. А вот относительно присоединения к Евросоюзу Владимир Зеленский видит скорее положительную риторику.

Я думаю, что мы со своей стороны сделали все возможное на сегодня. Осталась только политика,

– сказал глава государства.

Как пояснил президент, украинское представительство с инструментальной и операционной стороны сделало все для того, чтобы уже в июне 2024 года в Евросоюзе открыли переговоры с нашим государством о вступлении.

Он утверждает, что убежден в том, что "все получится". Ведь, по его словам, "даже сложные партнеры сегодня стали немного проще. Зеленский акцентировал на активной работе украинских дипломатов в этом направлении.

Что еще сказал президент во время разговора с журналистами