На сегодня наше государство сделало фактически все возможное, чтобы достичь вступления в ЕС и НАТО. Об этом вчера, 16 мая, рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, информирует 24 Канал.
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Сделали все для этого
Украинский президент высказался относительно вероятности вступления нашего государства в Евросоюз и Североатлантический альянс. Известно, что он не считает, что наше государство сможет стать членом Альянса, пока идет война.
Однако, по его мнению, в будущем наше государство имеет шансы на долгожданное вступление в НАТО. А вот относительно присоединения к Евросоюзу Владимир Зеленский видит скорее положительную риторику.
Я думаю, что мы со своей стороны сделали все возможное на сегодня. Осталась только политика,
– сказал глава государства.
Как пояснил президент, украинское представительство с инструментальной и операционной стороны сделало все для того, чтобы уже в июне 2024 года в Евросоюзе открыли переговоры с нашим государством о вступлении.
Он утверждает, что убежден в том, что "все получится". Ведь, по его словам, "даже сложные партнеры сегодня стали немного проще. Зеленский акцентировал на активной работе украинских дипломатов в этом направлении.
Что еще сказал президент во время разговора с журналистами
- Во время последней встречи с журналистами Зеленский назвал проведение тренировок войск Североатлантического альянса в Украине логичным. "Мы об этом уже говорили. Быстрее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу", – сказал президент Украины.
- Он добавил, что в таком случае будет проходить и сотрудничество по разминированию. Положительно Зеленский относится также к созданию хаба по ремонту, например, французской техники на территории Украины, чтобы не переправлять ее во Францию.
- В комментарии журналистам глава нашего государства отметил, что Украина уже имела опыт "перемирия" с Россией, однако оно не сработало. Также президент указал на риск того, что оккупанты могут воспользоваться тишиной и перейти в наступление.
- По его словам, Силы обороны пока имеют достаточно артиллерийских снарядов для ведения войны против врага. Ни одна из бригад не испытывает недостатка снарядов, как это было еще 2 месяца назад. Достичь этого удалось еще до того, как начала действовать чешская инициатива.