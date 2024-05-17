Станом на сьогодні наша держава зробила фактично все можливе, аби досягти вступу до ЄС та НАТО. Про це вчора, 16 травня, розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує 24 Канал.

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Зробили все для цього

Український президент висловився стосовно ймовірності вступу нашої держави до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу. Відомо, що він не вважає, що наша держава зможе стати членом Альянсу, допоки триває війна.

Однак, на його думку, у майбутньому наша держава має шанси на довгоочікуваний вступ у НАТО. А от стосовно приєднання до Євросоюзу Володимир Зеленський бачить радше позитивну риторику.

Я думаю, що ми зі свого боку зробили все можливе на сьогодні. Залишилася тільки політика,

– сказав глава держави.

Як пояснив президент, українське представництво з інструментального та операційного боку зробило все для того, аби вже у червні 2024 року у Євросоюзі відкрили перемовини з нашою державою про вступ.

Він стверджує, що переконаний у тому, що "все вийде". Адже, за його словами, "навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Зеленський закцентував на активній роботі українських дипломатів у цьому напрямку.

Що ще сказав президент під час розмови із журналістами