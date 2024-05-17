Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Президент Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що вже обговорював із французьким лідером це питання, пише 24 Канал.

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Зеленський назвав ініціативу Макрона логічною

Макрон мав декілька пропозицій: місія НАТО тренуватиме українські війська в Україні; в Україні створять підземні хаби для ремонту західної техніки; представники НАТО стоятимуть на українському кордоні.

Під час останньої зустрічі із журналістами Зеленський назвав проведення тренувань в Україні логічним. "Ми про це вже говорили. Швидше, ніж їхати, наприклад, у Францію, навіть в Польщу", – сказав президент України.

Він додав, що у такому випадку проходитиме і співпраця з розмінування. Позитивно Зеленський ставиться також до створення хабу з ремонту, наприклад, французької техніки на території України, щоб не переправляти її до Франції.

Я на це дивлюсь дуже позитивно, скажу чесно. Все це могло би бути кроком, який підштовхнув би і інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні,

– вважає Зеленський.

Що думають інші країни про введення військ НАТО в Україну