Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Президент Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що вже обговорював із французьким лідером це питання, пише 24 Канал.
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Зеленський назвав ініціативу Макрона логічною
Макрон мав декілька пропозицій: місія НАТО тренуватиме українські війська в Україні; в Україні створять підземні хаби для ремонту західної техніки; представники НАТО стоятимуть на українському кордоні.
Під час останньої зустрічі із журналістами Зеленський назвав проведення тренувань в Україні логічним. "Ми про це вже говорили. Швидше, ніж їхати, наприклад, у Францію, навіть в Польщу", – сказав президент України.
Він додав, що у такому випадку проходитиме і співпраця з розмінування. Позитивно Зеленський ставиться також до створення хабу з ремонту, наприклад, французької техніки на території України, щоб не переправляти її до Франції.
Я на це дивлюсь дуже позитивно, скажу чесно. Все це могло би бути кроком, який підштовхнув би і інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні,
– вважає Зеленський.
Що думають інші країни про введення військ НАТО в Україну
- Заява Макрона викликала дискусії і в інших європейських країнах.
- Наприклад, у Чехії вважають, що війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України. Втім, там просять розрізняти повне розгортання бойових підрозділів та залучення військ лише до певної "допоміжної" діяльності.
- Але низка країн не готова відправляти війська НАТО в Україну. Таку думку зараз має Норвегія. Проте там не виключають повністю такого сценарію.
- А от категорично проти такого сценарію Словаччина. У країні вважають, що прийшов час шукати "мирні шляхи вирішення".