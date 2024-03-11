За словами Павла, ніщо не заважає країнам-членам НАТО надавати допомогу в Україні відповідно до міжнародного права. На його думку, повинне бути чітке розмежування між розгортанням бойових підрозділів та залученням військ до певної "допоміжної" діяльності.

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Якою бачить присутність військ НАТО в Україні президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел висловив свою думку щодо можливості надання військової підтримки Україні з боку НАТО та вказав на важливість чіткого розмежування між бойовими операціями та допоміжною діяльністю.

Війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил,

– заявив Павел.

Він додав, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, на території України діяла навчальна місія НАТО. Тому він не бачить жодної перепони для того, щоб направити інструкторів до України.

"Замість того, щоб навчати українських військових на території країн-членів НАТО та переправляти тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато доцільніше переправляти декілька десятків інструкторів на українську територію і там навчати українських військових", – запропонував президент Чехії.

У Москві усвідомлюють силу НАТО

Павел нагадав, що Росія одразу після повномасштабного вторгнення в Україну заявила, що кожен, хто буде надавати будь-яку допомогу Україні, буде законною мішенню для російської армії. Він наголосив, що у Москві добре розуміють силу НАТО, а тому не атакують території країн-членів альянсу.

Він вважає, що країни-союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність законним шляхом, "тому що допомога у навчанні та обслуговуванні обладнання в суверенній країні не є бойовим втручанням".

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