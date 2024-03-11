По словам Павла, ничто не мешает странам-членам НАТО оказывать помощь в Украине в соответствии с международным правом. По его мнению, должно быть четкое разграничение между развертыванием боевых подразделений и привлечением войск к определенной "вспомогательной" деятельности.
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Каким видит присутствие войск НАТО в Украине президент Чехии
Президент Чехии Петр Павел высказал свое мнение о возможности предоставления военной поддержки Украине со стороны НАТО и указал на важность четкого разграничения между боевыми операциями и вспомогательной деятельностью.
Войска НАТО могли бы осуществлять поддержку непосредственно на территории Украины, поскольку это не нарушало бы никаких международных правил,
– заявил Павел.
Он добавил, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, на территории Украины действовала учебная миссия НАТО. Поэтому он не видит никакой преграды для того, чтобы направить инструкторов в Украину.
"Вместо того, чтобы обучать украинских военных на территории стран-членов НАТО и переправлять тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо целесообразнее переправлять несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и там обучать украинских военных", – предложил президент Чехии.
В Москве осознают силу НАТО
Павел напомнил, что Россия сразу после полномасштабного вторжения в Украину заявила, что каждый, кто будет оказывать любую помощь Украине, будет законной мишенью для российской армии. Он отметил, что в Москве хорошо понимают силу НАТО, а потому не атакуют территории стран-членов альянса.
Он считает, что страны-союзники должны иметь мужество защищать свою деятельность законным путем, "потому что помощь в обучении и обслуживании оборудования в суверенной стране не является боевым вмешательством".
Войска НАТО на территории Украины: последние новости
- В конце февраля Эммануэль Макрон высказал мнение о возможности ввода войск НАТО на территорию Украины. Отметив, что позиция по этому вопросу пока не получила широкой поддержки и консенсуса. Впрочем, он отметил, что Россия несет угрозу не только для Украины, но и для Европы.
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский также не исключает, что присутствие западных войск в Украине может стать реальностью. Политик считает, что Запад должен использовать свою способность к творческой и асимметричной эскалации, чтобы эффективно противостоять агрессии Кремля.
- Также известно, что 24 января НАТО начала Steadfast Defender 24 – крупнейшую серию военных учений в Европе со времен окончания холодной войны. Эти учения продлятся до 31 мая и в нем принимают участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран и не менее 1100 единиц бронетехники, включая 166 боевых танков.