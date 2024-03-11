По словам Павла, ничто не мешает странам-членам НАТО оказывать помощь в Украине в соответствии с международным правом. По его мнению, должно быть четкое разграничение между развертыванием боевых подразделений и привлечением войск к определенной "вспомогательной" деятельности.

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Каким видит присутствие войск НАТО в Украине президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел высказал свое мнение о возможности предоставления военной поддержки Украине со стороны НАТО и указал на важность четкого разграничения между боевыми операциями и вспомогательной деятельностью.

Войска НАТО могли бы осуществлять поддержку непосредственно на территории Украины, поскольку это не нарушало бы никаких международных правил,

– заявил Павел.

Он добавил, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, на территории Украины действовала учебная миссия НАТО. Поэтому он не видит никакой преграды для того, чтобы направить инструкторов в Украину.

"Вместо того, чтобы обучать украинских военных на территории стран-членов НАТО и переправлять тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо целесообразнее переправлять несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и там обучать украинских военных", – предложил президент Чехии.

В Москве осознают силу НАТО

Павел напомнил, что Россия сразу после полномасштабного вторжения в Украину заявила, что каждый, кто будет оказывать любую помощь Украине, будет законной мишенью для российской армии. Он отметил, что в Москве хорошо понимают силу НАТО, а потому не атакуют территории стран-членов альянса.

Он считает, что страны-союзники должны иметь мужество защищать свою деятельность законным путем, "потому что помощь в обучении и обслуживании оборудования в суверенной стране не является боевым вмешательством".

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