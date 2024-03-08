На фоне 25-летия членства Польши в НАТО министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил, что идея западной военной поддержки Украины, которую недавно поднял президент Франции Эмманюэль Макрон, может иметь важное значение для сдерживания агрессии России.

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Прецеденты истории и ООН

На конференции в польском Сейме Сикорский напомнил о Корейской войне, когда международная коалиция пришла на помощь под эгидой ООН. Он акцентировал на важности создания правовой базы для подобных действий, как это было сделано во время осуждения агрессии России на Генеральной ассамблее ООН.

Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для прессы, это создание правовой базы,

– подчеркнул министр.

Сикорский высоко оценил французскую инициативу, которая, по его мнению, может заставить Россию задуматься над следующими шагами Запада. Чиновник добавил: "Коалиция государств-членов ООН здесь (в Украине – 24 Канал) для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым".

Политик считает, что Запад должен использовать свою способность к творческой и асимметричной эскалации, чтобы эффективно противостоять агрессии Кремля.

Я ценю французскую инициативу последних дней. Потому что, по моему мнению, она имеет хорошее намерение, а именно – чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и поэтому мог планировать свои сценарии,

– подчеркнул Сикорский.

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Вспомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что нельзя полностью исключать отправку западных войск в Украину. Эти его слова вызвали оживлённые дискуссии со стороны партнеров. Многие лидеры стран НАТО отвергли возможность отправки солдат в Украину.