Министр-делегат по европейским делам в МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал недавнее заявление Эммануэля Макрона. Напомним, что французский лидер допустил возможность отправки войск союзников в Украину.
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Что сказал дипломат
Жан-Ноэль Барро отметил, что французский лидер продемонстрировал решимость делать больше для помощи Украине в войне с Россией. По его словам, не обсуждать применение возможностей Парижа было бы серьезной ошибкой.
Борьба украинцев – это также и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистические фантазии Владимира Путина явно не ограничиваются Украиной,
– отметил он.
Дипломат напомнил о недавней встрече Макрона с лидерами ЕС. По его словам, это мероприятие продемонстрировало единство и решимость европейских стран делать больше, лучше и по-другому для удовлетворения потребностей украинского сопротивления.
Барро подчеркнул, что было бы преступно поддаться духу капитуляции. Он назвал твердость перед лицом Путина залогом безопасности.
Что говорят о резонансном заявлении Макрона
- Политолог Тарас Загородний недавно в разговоре с 24 Каналом объяснил заявление президента Франции его желанием продемонстрировать лидерство в странах ЕС, в частности в Восточной Европе, которую фактически можно назвать другим Евросоюзом. По мнению эксперта, политическая игра Макрона очень положительна для Украины, ведь Франция является ядерной державой.
- Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий не так давно предположил, что французский лидер своим заявлением на самом деле потроллил Владимира Путина. Он отметил, что будет больше пользы, если союзники не будут отправлять в Украину войска, а будут давать нашему государству как можно больше технически совершенного оружия.
- Ранее дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко увидел в словах президента Франции подтверждение изменения мнений в Европе относительно российского диктатора. Партнеры наконец поняли, что президент государства-террориста не будет останавливаться, а нерешительность Европы по принятию решений будет только стимулировать и мотивировать Путина.