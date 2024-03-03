Министр-делегат по европейским делам в МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал недавнее заявление Эммануэля Макрона. Напомним, что французский лидер допустил возможность отправки войск союзников в Украину.

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Что сказал дипломат

Жан-Ноэль Барро отметил, что французский лидер продемонстрировал решимость делать больше для помощи Украине в войне с Россией. По его словам, не обсуждать применение возможностей Парижа было бы серьезной ошибкой.

Борьба украинцев – это также и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистические фантазии Владимира Путина явно не ограничиваются Украиной,

– отметил он.

Дипломат напомнил о недавней встрече Макрона с лидерами ЕС. По его словам, это мероприятие продемонстрировало единство и решимость европейских стран делать больше, лучше и по-другому для удовлетворения потребностей украинского сопротивления.

Барро подчеркнул, что было бы преступно поддаться духу капитуляции. Он назвал твердость перед лицом Путина залогом безопасности.

Что говорят о резонансном заявлении Макрона