Об этом он рассказал после завершения конференции по поддержке Украины, которая 26 февраля состоялась в Париже. По словам французского лидера, партнеры нашего государства с Запада создали коалицию, которая предусматривает поставки дальнобойного вооружения.

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Поражение России – необходимо, – Макрон

Новая коалиция будет создана для поставки Украине ракет и бомб средней и большой дальности. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе,

– подчеркнул Макрон.

По словам президента Франции, более или менее все государства, чьи лидеры были на встрече в Париже, сделали заявление. По их словам, общий консенсус заключался в том, что к нападению на свои страны все должны быть готовы через несколько лет.

Эммануэль Макрон также напомнил, что ранее создали уже восемь коалиций. Они посвящены поставке различных видов вооружения. Новая – анонсированная 26 февраля – стала девятой.

Германия выделила новый пакет оружия, но без TAURUS

Немецкое правительство направило очередную партию военной помощи для нашего государства. Известно, что в нее вошли артиллерийские снаряды и дроны. Объявили об очередном пакете помощи 26 февраля.

В пакете помощи вспоминают 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 22 системы датчиков и глушилок против дронов, 12 терминалов спутниковой связи, а также четыре автомобиля для охраны границы.

А еще ФРГ 26 февраля передала три мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования. Кроме того, Украина получит оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и 250 наборов инструментов с подрывными материалами.

Известно, что Германия уже потратила около 5 миллиардов евро в 2023 году и около 1,6 миллиарда – в 2022 году.

Дополнительные примерно 2,9 миллиарда евро было выделено в первые два года войны на поставки, которые поступят только в 2025 – 2028 годах,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Германия с 24 февраля 2022 года поставила материалы из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро. А еще более 10 тысяч украинских солдат в Германии прошли военную подготовку.