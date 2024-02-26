О новом пакете помощи для Украины немецкое правительство объявило 26 февраля.

Смотрите также "Может втянуть в войну": Шольц в очередной раз высказался против предоставления Украине ракет Taurus

Что вошло в пакет помощи для Украины

В Германии сообщили, что за последнее время Украина получила 14 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и произведенных на немецких заводах, а также четыре машины разминирования WISENT 1.

В пакете упоминают и 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 22 системы датчиков и глушилок против дронов, 12 терминалов спутниковой связи и четыре автомобиля для охраны границы.

Кроме того, ФРГ передала три мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и 250 наборов инструментов с подрывными материалами.

Кроме этого, правительство страны обновило перечень помощи, которую планирует предоставить Украине в будущем. Там появились 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников.

Германия продолжает помогать Украине

Сообщается, что сейчас на военную помощь Украине Германия потратила уже около 5 миллиардов евро в 2023 году и около 1,6 млрд евро году.

Дополнительные примерно 2,9 миллиарда евро было выделено в первые два года войны на поставки, которые поступят только в 2025 – 2028 годах,

– говорится в сообщении.

Также от 24 февраля 2022 года Германия поставила материалы из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму примерно 5,2 миллиарда евро. Также более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии.

В то же время заметим, что Германия все еще отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Канцлер Германии медлит с принятием решения и всячески уклоняется от прямых ответов на вопросы, связанные с этой темой.

Шольц боится, что применение дальнобойных ракет Taurus якобы втянет Германию в войну с Россией. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что ВСУ не будут бить Taurus по Москве.