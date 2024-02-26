Про новий пакет допомоги для України німецький уряд оголосив 26 лютого.

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Що увійшло в пакет допомоги для України

У Німеччині повідомили, що за останній час Україна отримала 14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та вироблених на німецьких заводах, а також чотири машини розмінування WISENT 1.

У пакеті згадують і 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами, 22 системи датчиків та глушилок проти дронів, 12 терміналів супутникового зв'язку і чотири автомобілі для охорони кордону.

Крім того, ФРН передала три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів та 250 наборів інструментів з підривними матеріалами.

Крім цього, уряд країни оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там з’явились 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти безпілотників.

Німеччина продовжує допомагати Україні

Повідомляється, що наразі на військову допомогу Україні Німеччина витратила вже близько 5 мільярдів євро у 2023 році та близько 1,6 млрд євро році.

Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро було виділено у перші два роки війни на поставки, які надійдуть лише у 2025 – 2028 роках,

– мовиться в повідомленні.

Також від 24 лютого 2022 року Німеччина поставила матеріали із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно 5,2 мільярда євро. Також понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військовий вишкіл у Німеччині.

Водночас зауважимо, що Німеччина все ще відмовляється надати Україні далекобійні ракети Taurus. Канцлер Німеччини зволікає з ухваленням рішення та всіляко ухиляється від прямих відповідей на питання, які пов'язані з цією темою.

Шольц боїться, що застосування далекобійних ракет Taurus нібито втягне Німеччину у війну з Росією. Проте міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що ЗСУ не будуть бити Taurus по Москві.