Впрочем, чуда не произошло. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Канцлер Германии Олаф Шольц, за которым последнее слово относительно передачи ракет, снова выступил против.

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Это политическая проблема

Немецкий лидер сказал, что для Украины сейчас важнее не ракеты Taurus, а снаряды. Как отметил военный эксперт, частично Шольц прав, однако Вооруженным Силам сейчас нужны и снаряды, и Taurus.

Ведь с помощью дальнобойных ракет украинские военные смогут уничтожать логистику врага, например, Крымский мост. Тогда у россиян не будет поставок снарядов как минимум на Юге Украины, то есть в Херсонской и Запорожской областях.

Это равнозначно тому, что мы используя снаряды уничтожим артиллерию россиян или склады с боеприпасами. Мне трудно сказать, почему Шольц так делает,

– отметил Нарожный.

По его словам, вопрос передачи Taurus лежит уже не в технической и не военной плоскости, а в политической. Ведь сейчас есть все возможности для того, чтобы поставлять в Украину дальнобойные ракеты.

Одним из аргументов было то, что они якобы не могут перепрограммировать ракеты Taurus. Однако во время пресс-конференции производители этих ракет сказали, что могут сделать это за несколько недель,

– добавил военный эксперт.

По его мнению, Германия боится мифической эскалации с Россией.

Передача Украине ракет Taurus