Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус отверг обвинения в слишком медленных поставках вооружения Украине, которое не соответствует текущим потребностям ВСУ. В то же время по его словам, вопрос возможной поставки ракет Taurus требует "тщательного рассмотрения".
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Писториус "сыт по горло"
Немецкое издание отмечает, что Борис Писториус устал от постоянных дискуссий о передаче нового вооружения Украине, о чем он явно дал понять в Бундестаге. В результате это может подорвать надежды со стороны Киева.
Во время обсуждения бюджета Германии министр заявил, что он "сыт по горло" дебатами, которые продолжаются относительно Taurus.
Вроде бы речь идет о том, поставляем ли мы все, что возможно, или берем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения сами,
– подчеркнул политик.
Несмотря на то, что Германия является вторым по величине поставок союзником Украины, решение по крылатым ракетам так и не было принято.
Почему предоставление Taurus задерживают
Одной из причин является решение канцлера Олафа Шольца. Еще в октябре он заявил, что в ближайшее время Киев не получит этот вид вооружения из-за определенных опасений.
Известно, что дальность полета ракеты составляет 500 километров, вследствие чего может быть атакована и российская территория. Соответственно, в Берлине волнуются, что Германия может якобы быть втянута в войну.
В то же время немецкие парламентские фракции выступают за то, чтобы решение было положительным и ВСУ смогли воспользоваться этим вооружением.
Если вы серьезно относитесь к Украине, то это должно быть решено здесь, в немецком Бундестаге,
– заявил депутат парламентской фракции ХДС Иоганн Вадефул.
В частности, министр обороны Германии Борис Писториус отдельно заявил, что империалистические амбиции российского президента Владимира Путина не закончатся Украиной, и Кремль захочет дальше сдвигать границы. В связи с этим Берлин должен продолжить поддерживать Украину.
Бундестаг не одобрил предоставление Taurus Украине: основное
- Ранее сообщалось, что несколько ведущих представителей партий Бундестага по вопросам обороны высказались за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по целям на территории России. Интересно то, что эту позицию федеральное правительство ранее называло неприемлемой.
- Они отмечали, что, что Украина должна иметь право использовать эти дальнобойные ракеты для уничтожения российских установок, из которых оккупанты запускают ракеты.
- Впрочем, 17 января стало известно, что Бундестаг и на этот раз не одобрил предоставление этого типа вооружения нашему государству. Известно, что соответствующий законопроект отклонили. В результате поименного голосования "против" были 485 депутатов, "за" – 178, а воздержались – трое.
- Предложение по резолюции (20/10053) внесла парламентская группа ХДС/ХСС. Парламентская группа призвала предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, но, как мы писали выше, необходимой поддержки это предложение не получило.