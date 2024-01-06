Недавно стало известно, что Соединенные Штаты больше не смогут поставлять вооруженную помощь Украине. Это будет действовать до тех пор, пока Конгресс США, в конце концов, сможет принять выделение финансовой помощи Украине.

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Украине нужны Taurus для ударов по целям в России

Несколько ведущих представителей партий Бундестага по обороне высказались за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по целям на территории России. Интересно то, что эту позицию федеральное правительство ранее называло неприемлемой.

Относительно поставок для ВСУ Taurus ранее высказались спикер по вопросам обороны от "зеленых" Сара Нанни и эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза, бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер.

Политики подчеркивают, что Украина должна иметь право использовать эти дальнобойные ракеты для уничтожения российских установок, из которых оккупанты запускают ракеты.

Самой эффективной защитой от российских авиаударов является огонь по целям на российской территории и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия совершает свои атаки.

– отметила Нанни.

Она также заявила, что это лучшая защита для гражданских украинцев и она предусмотрена международным правом.

В то же время, Кизеветтер считает, что для таких ударов незаменимыми будут немецкие крылатые ракеты.

Taurus важен потому, что эта система очень эффективна и может быть использована для уничтожения структур снабжения и управления далеко за линией фронта,

– подчеркнул политик.

Он также предположил, что с помощью дальнобойного оружия Украина может уничтожить Крымский мост, что исключит возможность поставки российских войск через Крым, уничтожит Черноморский флот, а также заставит врага капитулировать, освободив таким образом полуостров.

Что этому предшествовало