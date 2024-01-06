Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати більше не зможуть постачати збройну допомогу Україні. Це діятиме до того часу, коли Конгрес США врешті-решт зможе ухвалити виділення фінансової допомоги Україні.

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Україні потрібні Taurus для ударів по цілях у Росії

Кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії. Цікавим є те, що цю позицію федеральний уряд раніше називав неприйнятною.

Щодо постачання для ЗСУ Taurus раніше висловились речниця з питань оборони від "зелених" Сара Нанні та експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер.

Політики наголошують на тому, що Україна повинна мати право використовувати ці далекобійні ракети задля знищення російських установок, з яких окупанти запускають ракети.

Найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території та на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки,

– зазначила Нанні.

Вона також заявила, що це найкращий захист для цивільних українців і він передбачений міжнародним правом.

Водночас Кізеветтер вважає, що для таких ударів незамінними будуть німецькі крилаті ракети.

Taurus важливий тому, що ця система дуже ефективна і може бути використана для знищення структур постачання й управління далеко за лінією фронту,

– наголосив політик.

Він також припустив, що за допомогою далекобійної зброї Україна може знищити Кримський міст, що унеможливить постачання російських військ через Крим, знищить Чорноморський флот, а також змусить ворога капітулювати, звільнивши таким чином півострів.

Що цьому передувало