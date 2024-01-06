Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати більше не зможуть постачати збройну допомогу Україні. Це діятиме до того часу, коли Конгрес США врешті-решт зможе ухвалити виділення фінансової допомоги Україні.
Дивіться також Patriot рятує тисячі життів в Україні: NYT пояснили, що буде у разі нестачі ракет ППО
Україні потрібні Taurus для ударів по цілях у Росії
Кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії. Цікавим є те, що цю позицію федеральний уряд раніше називав неприйнятною.
Щодо постачання для ЗСУ Taurus раніше висловились речниця з питань оборони від "зелених" Сара Нанні та експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер.
Політики наголошують на тому, що Україна повинна мати право використовувати ці далекобійні ракети задля знищення російських установок, з яких окупанти запускають ракети.
Найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території та на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки,
– зазначила Нанні.
Вона також заявила, що це найкращий захист для цивільних українців і він передбачений міжнародним правом.
Водночас Кізеветтер вважає, що для таких ударів незамінними будуть німецькі крилаті ракети.
Taurus важливий тому, що ця система дуже ефективна і може бути використана для знищення структур постачання й управління далеко за лінією фронту,
– наголосив політик.
Він також припустив, що за допомогою далекобійної зброї Україна може знищити Кримський міст, що унеможливить постачання російських військ через Крим, знищить Чорноморський флот, а також змусить ворога капітулювати, звільнивши таким чином півострів.
Що цьому передувало
- 2 січня у Бундестазі виступили із закликом про передачу Україні ракет Taurus. Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, розкритикувала повільне постачання зброї для нашої держави. Політична діячка закликала передати Україні ракети Taurus. Штрак-Ціммерман наголосила на тому, що наша держава потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і тому потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів.
- Згодом у Німеччині відповіли, що Україні не варто очікувати, що поставки далекобійних ракет Taurus будуть здійснені швидко. Один з політиків "ХДС" Норберт Реттген вкотре розкритикував федеральний уряд за те, що він досі не постачає Україні будь-які додаткові системи озброєння великої дальності. Втім, канцелярія хвилюється, що німецьку зброю можуть використати, аби провести атаки углиб території Росії.