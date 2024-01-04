Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що у Білого дому вже немає грошей для нової військової підтримки України, передає 24 Канал.

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Кірбі зауважив, що Білий дім надав Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у них були кошти, перед Новим роком. Він наголосив, що тепер Адміністрація президента США повинна отримати підтримку Конгресу, щоб змогти продовжувати надавати допомогу нашій державі.

Координатор зі стратегічних комунікацій сказав, що президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який були кошти згідно з його повноваженнями.

Це все. Нам потрібно, щоб ухвалили додатковий (пакет – 24 Канал), щоб ми могли надати Україні додаткову безпекову допомогу,

– підкреслив Кірбі.

Він також зазначив, що після цього, за відсутності додаткового фінансування, немає іншого "чарівного горщика", де можна було б знайти грошову підтримку для України.

Наостанок Кірбі розповів, що між оголошенням про постачання та доставленням зброї до України є певна затримка у "кілька днів або тижнів". Тому останній пакет має прийти в Україну найближчими тижнями.

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