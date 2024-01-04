Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что у Белого дома уже нет денег для новой военной поддержки Украины, передает 24 Канал.

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Кирби отметил, что Белый дом предоставил Украине последний пакет безопасности, на который у них были средства, перед Новым годом. Он подчеркнул, что теперь Администрация президента США должна получить поддержку Конгресса, чтобы продолжать оказывать помощь нашему государству.

Координатор по стратегическим коммуникациям сказал, что президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который были средства согласно его полномочиям.

Это все. Нам нужно, чтобы приняли дополнительный (пакет – 24 Канал), чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности,

– подчеркнул Кирби.

Он также отметил, что после этого, в отсутствие дополнительного финансирования, нет другого "волшебного горшка", где можно было бы найти денежную поддержку для Украины.

Напоследок Кирби рассказал, что между объявлением о поставках и доставке оружия в Украину есть определенная задержка в несколько дней или недель. Поэтому последний пакет должен прийти в Украину в ближайшие недели.

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