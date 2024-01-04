Об этом министр иностранных дел подчеркнул в интервью CNN. Собственно, его корреспондентка Криштин Аманпур спросила, есть ли у Украины "план Б", каким бы наше государство компенсировало отсутствие оружия, если Запад его больше не будет предоставлять.

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Украина уверена в "плане "А"

У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А". Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек (НАТО – 24 Канал), то, что дается Украине, не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа,

– отметил Дмитрий Кулеба.

В то же время, министр иностранных дел очертил будущий сценарий, если "теоретически победит Россия в Украине". В таком случае, отмечает он, лидеры других государств смогут захотеть повторить путь страны-агрессора. И это уже потребует от США "значительно, значительно более высокой цены".

Те, кто в своих внешнеполитических расчетах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что он может добиться успеха в Украине, совершают огромную ошибку и должны сменить работу,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Он добавил, "какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет значительно, значительно выше". Собственно, именно поэтому наше государство верит в "план А", работает над ним и "мы его воплотим".

Обратим внимание! Конгресс США до конца 2023 года так и не смог принять дополнительное финансирование нашей страны. Это стало причиной того, что у Белого дома нет возможности объявлять новые пакеты военной помощи. Также ведутся дискуссии в ЕС. Обсуждают одобрение передачи Киеву 50 миллиардов евро – четырехлетнего фонда поддержки нашего государства.

США не смогут поставлять оружие

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 января. Он подчеркнул, что пока Конгресс не одобрит запрос на дополнительное финансирование, до этого Украина не будет получать больше оружия от США.

Они будут вынуждены остановиться. Президент подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который у нас были полномочия пополнения. Это все. Нам нужен дополнительный закон для предоставления дополнительной помощи Украине,

– подчеркнул Кирби.

По его словам, между объявлением о снабжении и доставкой оружия существует определенная задержка. Она длится "несколько дней или недель". Следовательно, последний, объявленный военный пакет, должен поступить нашему государству в ближайшие недели.

Но после этого при отсутствии дополнительного финансирования нет другого волшебного горшка, из которого можно было бы что-то достать,

– подчеркнул представитель Белого дома.

Обратим внимание, что последний пакет военной помощи США объявляли 27 декабря. Его общая сумма составила 250 миллионов долларов.