Кулеба подчеркнул, что, конечно, можно было не привязывать помощь странам к границе. В то же время США – на пороге выборов. Там, как и в любой другой стране, начинают мыслить исключительно категориями внутренней политики. А граница = голоса очень чувствительной категории избирателей.

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8 января выходит из каникул Сенат, 9 января из каникул выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение,

– говорится в сообщении.

Сначала закон примет Сенат, а затем передаст его на Палаты. Тогда будет голосовать Палата. В настоящее время продолжаются переговоры между двумя командами – республиканской и демократической. Предметом их переговоров является только граница. Переговоры продолжатся и на следующей неделе. Прогресс – уже есть.

Кулеба поделился воспоминанием

Глава МИД Украины также поделился воспоминанием. Он рассказал, что много лет тому назад побывал на мексиканской границе. Тогда до такого кризиса было еще долго. В то же время даже тогда это производило впечатление. Кулеба видел скованных наручниками наркодилеров, наркоторговцев, мигрантов.

Кулеба подчеркнул, что показывали разные способы противодействия нелегальной миграции. В то же время в жизни оно выглядит менее цивилизованно.