Кулеба наголосив, що, звичайно, можна було не прив'язувати допомогу країнам до питання кордону. Водночас США – на порозі виборів. Там, як у будь-якій іншій країні, починають мислити виключно категоріями внутрішньої політики. А кордон = голоси дуже чутливої категорії виборців.

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8 січня виходить із канікул Сенат, 9 січня з канікул виходить Палата представників, і, без перебільшення, в будь-який наступний день може бути ухвалене рішення,

– мовиться у повідомленні.

Спершу закон ухвалить Сенат, а згодом – передасть його на Палати. Тоді голосуватиме Палата. Наразі тривають переговори між двома командами – республіканською та демократичною. Предметом їхніх переговорів є виключно кордон. Перемовини продовжаться і наступного тижня. Прогрес – вже є.

Кулеба поділився спогадом

Глава МЗС України також поділився спогадом. Він розповів, що багато років тому побував на мексиканському кордоні. Тоді до такої кризи було ще довго. Водночас навіть тоді це справляло неабияке враження. Кулеба бачив скутих наручниками наркодилерів, наркоторговців, мігрантів.

Кулеба наголосив, що показували різні способи протидії нелегальній міграції. Водночас у житті воно виглядає менш цивілізовано.