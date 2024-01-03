Україні не варто очікувати, що поставки далекобійних ракет Taurus можуть бути здійснені швидко. Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт.

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Чи будуть поставки Taurus

У зв'язку з російськими обстрілами України до Німеччини звернулися з новими вимогами щодо постачання нашій державі німецьких крилатих ракет Taurus.

Один з політиків "ХДС" Норберт Реттген вкотре розкритикував федеральний уряд за те, що він досі не постачає Україні будь-які додаткові системи озброєння великої дальності.

Крилаті ракети Taurus мають дальність дії понад 500 кілометрів і полегшать українській армії атаку на склади зброї та лінії постачання на території Росії.

Проте, канцелярія хвилюється, що німецьку зброю можуть використати, аби провести атаки углиб території Росії.

Чи змінився статус поставок ракет

Представник уряду Німеччини Хебестрайт зазначив, що Україні не слід плекати жодних надій на те, що поставки Taurus можуть бути здійснені швидко.

Щодо поставок зброї немає нового статусу,

– відзначив Хебестрайт.

Він рішуче засудив напади держави-агресорки, які вона здійснила нещодавно. За його словами, масовані атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і абсолютно огидні.

На запитання кореспондента DW стосовно позиції уряду Німеччини щодо постачання далекобійних ракет він зазначив, що "ми поки що не поставляємо Україні Taurus, але уважно стежимо за розвитком ситуації".

Також він розповів про ставлення Берліна до ударів Сил оборони України по території Росії, зокрема по Бєлгороду. Хебештрайт заявив, що він "ніколи це не коментував і не коментуватиме і зараз".

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