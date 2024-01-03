При цьому німецьке суспільство дуже лояльно ставиться до України та допомагає нашому війську донатами. Про це 24 Каналу розповів німецький політолог Сергій Сумленний, зауваживши, що Німеччина є українським союзником.

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Німеччині необхідно зрозуміти найважливіше

Стратегічно Німеччина дає на боці України. Зокрема, вже укладені попередні домовленості про спільне виробництво бронетехніки та озброєння з корпорацією Rheinmetall, зокрема і інші.

Немає сумнівів у тому, що Німеччина є союзником України. Питання в тому, наскільки німецька допомога масштабна, оперативна та гнучка. Важливо, чи є в Німеччині розуміння того, що це наша спільна боротьба за те, щоб ця війна закінчилася перемогою свободи. Щоб війна не перейшла на терени ЄС та НАТО,

– наголосив політолог.

Безсумнівно, допомога, яку вже надала Німеччина для України є надзвичайно важливою. Зокрема, ЗРК Patriot вже врятували тисячі українських життів. Однак це не все.

"Я боюсь, що в німецькому уряді немає розуміння того, що ми зараз допомагаємо Україні не лише для того, щоб припинити і закінчити цей жах і це вбивство, що коїть Росія на теренах України. Має бути і базовий інстинкт самозбереження, тому що якщо Україна не переможе, то наслідки цієї війни прийдуть до нас", – зазначив Сумленний.

Багато німецьких політиків відкидають той факт, що Росія може загрожувати і Європейському Союзу. Однак якщо країні-агресору вдасться перемогти Україну, навряд чи вона на цьому зупиниться.

Німці підтримують Україну

У німецькому суспільстві підтримка України є дуже високою. Це стає зрозуміло зі соціологічних опитувань, і з донатів, які німці перераховують для України.

У нашій компанії регулярно роблять збори на підтримку української армії, переважно на дрони. Я бачу, як німці донатять тисячі євро. Коли люди коментують свій донат, пишуть, що те, що уряд не дає повинні надати вони, або що їм соромно за Олафа Шольца, – зауважив Сергій Сумленний.

При цьому в німецькому уряді суперечок щодо України вже немає.

На початку повномасштабного вторгнення дві з трьох партій уряду – ліберали і "Зелені" – критикували Шольца за його апатію. Однак після передачі перших "Леопардів" критика припинилася, і зараз є консенсус.

"Консенсус полягає в тому, що Україна отримує засоби ППО, і вони справді рятують життя. Але засоби ППО не можуть виграти війну. Акценти ставка на засоби ППО означає те, що росіяни мають час і можливість вдосконалити свої стратегії, технології, комбінувати різні шляхи нападів", – пояснив політолог.

Росіяни готувалися з початку літа, накопичуючи свої запаси. Починаючи з 29 грудня, окупанти на практиці застосовують свої нові знання і запаси зброї.

Зверніть увагу! 29 грудня Росія масовано обстріляла всю Україну. Від атаки постраждало щонайменше 159 людей, 39 – загинуло.

Вранці 2 січня окупанти знову завдали ударів по Україні. Як наслідок, у Києві, станом на 15:00 двоє загиблих та 49 поранених. У Харкові – одна загибла та 52 постраждалих.

"Це прямий наслідок позиції соціал-демократичної партії Німеччини, яка сказала, що готова давати засоби ППО, але нічого далекобійного надасть. У цьому є провина Шольца", – наголосив Сумленний.

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