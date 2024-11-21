Також, імовірно, Дональд Трамп говорив з диктатором одразу після своєї перемоги на виборах президента США. Російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова сказала 24 Каналу, що Путін його остерігається.

До теми Дзвінок Шольца Путіну мав одну головну мету, і це не Україна, – політолог

Як Путін ставиться до Шольца

Курносова пояснила, що Німеччина – старий партнер Путіна. Диктатор починав свою кар'єру у цій країні, більш-менш знає німецьку мову. Це, за її словами, допомагало налагодити контакти навіть у ті часи, коли він був ще заступником мера Санкт-Петербурга.

Контактуючи з Німеччиною, він заробив достатньо багато грошей. У нього там залишилася чимала кількість економічних партнерів. Путін розуміє через кого можна тиснути та впливати на політичне становище,

– наголосила політична аналітикиня.

Диктатор розуміє слабкості Шольца. Тому розмови з таким співбесідником не можуть його не радувати.

Цікаво! Політолог Володимир Фесенко припустив, що Шольц зателефонував Путіну не для реальних переговорів про завершення війни в Україні, а для демонстрації миротворчих зусиль перед виборами та налагодження контакту з Дональдом Трампом.

Як Путін ставиться до Трампа

Також є інформація, що після своєї перемоги на президентських виборах США Дональд Трамп міг поговорити з Путіним. До нього диктатор ставиться зовсім інакше. Він розуміє, що республіканець може "надавати йому по голові".

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"Він його остерігається. Усвідомлює, що у Трампа є можливості та бажання. Це останній термін для Трампа. Він більше не буде президентом. У нього зараз більшість і в Сенаті, і в Палаті представників. Він може дотиснути все, що хоче", – констатувала Ольга Курносова.