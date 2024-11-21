Также, вероятно, Дональд Трамп говорил с диктатором сразу после своей победы на выборах президента США. Российский оппозиционер и политический аналитик Ольга Курносова сказала 24 Каналу, что Путин его остерегается.

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Как Путин относится к Шольцу

Курносова объяснила, что Германия – старый партнер Путина. Диктатор начинал свою карьеру в этой стране, более-менее знает немецкий язык. Это, по ее словам, помогало наладить контакты даже в те времена, когда он был еще заместителем мэра Санкт-Петербурга.

Контактируя с Германией, он заработал достаточно много денег. У него там осталось немалое количество экономических партнеров. Путин понимает через кого можно давить и влиять на политическое положение,

– отметила политический аналитик.

Диктатор понимает слабости Шольца. Поэтому разговоры с таким собеседником не могут его не радовать.

Интересно! Политолог Владимир Фесенко предположил, что Шольц позвонил Путину не для реальных переговоров о завершении войны в Украине, а для демонстрации миротворческих усилий перед выборами и налаживания контакта с Дональдом Трампом.

Как Путин относится к Трампу

Также есть информация, что после своей победы на президентских выборах США Дональд Трамп мог поговорить с Путиным. К нему диктатор относится совсем иначе. Он понимает, что республиканец может "надавать ему по голове".

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"Он его остерегается. Осознает, что у Трампа есть возможности и желания. Это последний срок для Трампа. Он больше не будет президентом. У него сейчас большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Он может дожать все, что хочет", – констатировала Ольга Курносова.