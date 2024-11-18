Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что и сам Шольц понимал, что ему не удастся о чем-то договориться. Политик на самом деле мог преследовать 2 цели, позвонив главе Кремля: продемонстрировать миротворческие усилия накануне выборов и наладить контакт с будущим президентом США Дональдом Трампом.

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Первая цель

Разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором Владимиром Путиным не будет иметь никакого влияния на дальнейший переговорный процесс. По мнению Фесенко, Кремль будет вести переговоры с Украиной только при участии новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В Германии развалилась коалиция. Правительство дорабатывает последние месяцы. В конце февраля 2025 года планируются выборы, и с большой вероятностью правительство сменится. Это еще одна причина, почему с Шольцом никто не будет договариваться, его использовали из пропагандистских соображений.

В то же время Шольцу нужно продемонстрировать себя как миротворца. Человека, который стремится к миру и пытается найти компромисс с Путиным о прекращении войны. Канцлер Германии работает на избирателей, которые устали от войны и хотят ее завершить. Они боятся, что их страна может вступить в конфликт с Россией.

Предвыборный мотив. Надо к себе привлечь максимальное внимание. Разговоры с Путиным – это такой громкий информационно-политический повод. Поэтому все банально, прагматично и очень цинично,

– отметил политолог.

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Вторая цель

Массированная ракетно-дроновая атака 17 ноября – стиль Путина. Она связана с предстоящими переговорами. Диктатор пытается давить на переговорный процесс через силовые действия. Чтобы эффект давления был больше и на Украину, и на США, был осуществлен такой удар.

Это, на мой взгляд, должно стать сигналом для западных политиков, и для Трампа также, что вместо простых договоренностей с Путиным может быть эскалация войны и новые выплески такой агрессивной политики. Поэтому единственный путь принудить Путина к реальному миру и настоящим переговорам – это силовое давление,

– отметил Владимир Фесенко.

Шольц просто играл роль. Он и сам прекрасно понимал, что ни о чем не договорится с главой Кремля. Но нужна была демонстрация миротворческих усилий. В ближайшие дни стоит ожидать новый раунд на саммите "большой двадцатки", но уже с Китаем.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович предположил, что звонком Путину Шольц также проверял, изменился ли российский диктатор, отошел ли от заявлений, сделанных ранее, и готов ли сесть за стол переговоров с Украиной.

Возможно, таким образом Шольц также стремится наладить отношения с Трампом. Ранее образцом для него был Джо Байден. Теперь же, допустим, хочет установить контакт с новоизбранным президентом США.