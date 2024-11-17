В то же время и Путину был выгоден разговор с Шольцом. Он попытается продемонстрировать российскому обществу и своим партнерам, что, мол, "европейские лидеры пересмотрели свою позицию и боятся его". Также, как рассказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, Россия заинтересована в перемирии, поэтому начала показывать свою склонность к переговорам.

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2 цели, которые преследовал Шольц звонком Путину

По мнению Рейтеровича, Шольц позвонил Путину с 2 причин:

накануне выборов в 2025 году он хочет добавить яркости своему образу "главы Германии". Страны, которая занимает лидерские позиции в Евросоюзе и от которой зависят многое в контексте решения российско-украинской войны. Страны, которая продолжает помогать Украине, но в то же время не возлагает надежды достичь какого-то перемирия, остановить горячую фазу войны и сыграть в этом важную роль. Шольц иногда делал миротворческие заявления, и пытается воспользоваться этим шансом, чтобы переговорить с Путиным;

за более чем 2 года канцлер проверяет, изменился ли российский диктатор, отошел ли от заявлений, сделанных ранее, готов ли сесть за стол переговоров с Украиной и обсуждать те или иные вопросы, которые важны как для России, так и всего мира.

После этого разговора, надеюсь, европейские лидеры и президент США должны понять одну вещь, что Путин особо не поменялся. Информация из России, что вроде бы она готова садиться за стол переговоров, но с учетом ее интересов, территориальных реалий и ликвидации первопричин войны, это то же, что Путин говорил и раньше,

– отметил Игорь Рейтерович.

Какой-то склонности к завершению войны в этом заявлении не прослеживается. Возможно, это и к лучшему. Поскольку Европа и США должны сделать что-то такое, чтобы Путин все-таки изменил свою позицию. Это, очевидно, что можно сделать только с позиции силы.

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Зачем Путину разговор с Шольцом

"У Путина появятся ощущения, мол, "мне позвонили. Я могу пообщаться с европейским лидером". Я думаю, что так оно и есть. То есть для него это такая история, что его опять куда-то позвали. Он вроде бы провел серьезный разговор, значит страны Европы и мира начнут пересматривать свое отношение к России и снова начнут с ним общаться, как это было до полномасштабного вторжения", – подчеркнул политолог.

Разговор Шольца с Путиным выгоден России. Рейтерович убежден, что на российских пропагандистских каналах начнут вопить вроде "информационная и политическая блокада прорвана. Шольц испугался, поэтому позвонил Путину и просил завершить войну. Скоро будут все остальные звонить. Ура, мы побеждаем".

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Сам факт диалога Путин попытается использовать еще и другим способом, в частности, передать "привет" своим партнерам. Будто к нему уже европейцы начинают звонить и он правильно сделал, что ждал и давил. Мол, рано или поздно Россия заставит заключить какую-то максимально выгодную для них сделку.

Также есть заинтересованность как минимум в перемирии, потому что то бешеное наступление, которое они ведут, не дает результатов и эффекта, на который они надеялись. Путин постоянно устанавливает новые дедлайны для своей армии, чтобы она что-то захватила или отбила, например, Курщину,

– сказал Игорь Рейтерович.

России необходим перерыв на пару лет. Но, чтобы начать об этом говорить, им нужно было продемонстрировать свою склонность к переговорам.