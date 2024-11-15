Шольц рассказал Туску детали своего телефонного звонка российскому диктатору. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение польского премьер-министра в соцсети Х, ранее известной как твитер.

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Что рассказал Туск о его разговоре с Шольцом

Дональд Туск в заметке отметил, что недавно получил звонок от Олафа Шольца, и он рассказал ему о своем разговоре с Владимиром Путиным.

Был рад услышать, что канцлер не только недвусмысленно осудил российскую агрессию, но и подчеркнул позицию, которой придерживается Польша: ничего об Украине без Украины,

– подчеркнул польский премьер.

К слову, Владимир Зеленский уже отреагировал на телефонный разговор Шольца и Путина. По словам украинского лидера, этот звонок словно "ящик Пандоры", после которой могут быть и другие звонки и разговоры, что позволит российскому диктатору чувствовать себя не в изоляции со стороны мирового сообщества.

Отреагировали на этот звонок и в ЕС. Высокопоставленный европейский дипломат сообщил 24 Каналу, что в блоке нет никаких положений и документов, которые бы запрещали проведение телефонных звонков с президентом России. Поэтому канцлер Германии или любой другой член Европейского Совета могут говорить с российским диктатором или любым другим лидером любой страны, если они считают этот звонок целесообразным.