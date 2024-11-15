Шольц розповів Туску деталі свого телефонного дзвінка російському диктатору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис польського прем'єр-міністра у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Що розповів Туск про його розмову з Шольцом

Дональд Туск у дописі зазначив, що нещодавно отримав дзвінок від Олафа Шольца, і він розповів йому про свою розмову з Владіміром Путіним.

Був радий почути, що канцлер не лише недвозначно засудив російську агресію, але й підкреслив позицію, якої дотримується Польща: нічого про Україну без України,

– наголосив польський прем'єр.

До слова, Володимир Зеленський уже відреагував на телефонну розмову Шольца та Путіна. За словами українського лідера, цей дзвінок немов "скринька Пандори", після якої можуть бути й інші дзвінки та розмови, що дозволить російському диктатору почуватися не в ізоляції з боку світової спільноти.

Відреагували на цей дзвінок і у ЄС. Високопоставлений європейський дипломат повідомив 24 Каналу, що в блоці немає жодних положень та документів, які б забороняли проведення телефонних дзвінків з президентом Росії. Тому канцлер Німеччини чи будь-який інший член Європейської Ради можуть говорити з російським диктатором чи будь-яким іншим лідером будь-якої країни, якщо вони вважають цей дзвінок доцільним.