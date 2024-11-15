Ці перемовини стануть другими за останній час. Про це пише "Європейська правда" із посиланням на канцелярію Шольца, передає 24 Канал.

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Деталі перемовин Шольца з Путіним та Зеленським

Раніше цього тижня Шольц та Зеленський уже зідзвонювалися. Сталося це 13 листопада.

Тоді лідери телефоном обговорили допомогу Україні, зокрема, надання IRIS-T. Планується, що шоста із запланованих цих систем ППО від Німеччини прибуде до нашої країни до кінця 2024 року.

Уже за декілька днів, 15 листопада, Шольц поспілкувався із Путіним.

Німецький канцлер вкотре засудив війну Росії проти України, закликав російського диктатора до миру та виведення військ. Це, до слова, була перша їхня розмова за 2 роки, і тривала вона майже годину.

Тож, поспілкувавшись з очільником Кремля, Шольц планує провести ще одну розмову з українським президентом. Коли вона відбудеться, наразі у німецького канцлера не повідомляють.