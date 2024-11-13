Так, на його думку, Німеччина має продовжувати підтримувати Україну, але не коштом соціальних і інших програм. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його заяву під час виступу в Бундестазі 13 листопада, яку наводить Укрінформ.

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Шольц не змінить своєї позиції щодо Taurus

Україна може покластися на нашу країну та на нашу солідарність... Незмінною залишається необхідність того, щоби ми все зробили, щоби допомогти Україні. Але водночас незмінною залишається необхідність зробити все, щоби ця війна не ескалювала надалі, а ми не стали стороною війни,

– пояснює він.

Він вкотре виступив проти того, щоб зброя, яку надає Берлін, била вглиб російської території. Канцлер вкотре наголосив, що не змінить своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини та додав, що навіть пишається своїм рішенням.

Водночас він визнав, що ця тема стане одною з тих, що буде обговорюватися під час передвиборчих кампаній. Окрім вищезгаданого, Шольц порушив питання фінансування допомоги Києву. Він виступив проти допомоги Україні коштом соцпрограм та інвестицій в економіку країни.

"Чи повинна підтримка України бути більшою за 12 мільярдів євро в нашому федеральному бюджеті шляхом рішень, які необхідні для майбутнього нашої країни? Моя відповідь: Ні. Не може і не повинно, з мого погляду, бути так, щоби підтримка України вела до скорочення пенсій, соцдопомоги та охорони здоров’я", – наголосив він.

До слова, раніше нещодавно звільнений міністр фінансів Німеччини й за сумісництвом лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер розкритикував канцлера Олафа Шольца. Він звинуватив його у перешкоджанні ефективній допомозі Києву, зокрема і наданні Taurus.