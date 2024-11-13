Так, по его мнению, Германия должна продолжать поддерживать Украину, но не за счет социальных и других программ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление во время выступления в Бундестаге 13 ноября, которую приводит Укринформ.

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Шольц не изменит своей позиции по Taurus

Украина может положиться на нашу страну и на нашу солидарность... Неизменной остается необходимость того, чтобы мы все сделали, чтобы помочь Украине. Но в то же время неизменной остается необходимость сделать все, чтобы эта война не эскалировала в дальнейшем, а мы не стали стороной войны,

– объясняет он.

Он в очередной раз выступил против того, чтобы оружие, которое предоставляет Берлин, било вглубь российской территории. Канцлер в очередной раз подчеркнул, что не изменит своей позиции по поставкам крылатых ракет из Германии и добавил, что даже гордится своим решением.

В то же время он признал, что эта тема станет одной из тех, что будет обсуждаться во время предвыборных кампаний. Кроме вышеупомянутого, Шольц поднял вопрос финансирования помощи Киеву. Он выступил против помощи Украине за счет соцпрограмм и инвестиций в экономику страны.

"Должна ли поддержка Украины быть больше 12 миллиардов евро в нашем федеральном бюджете путем решений, которые необходимы для будущего нашей страны? Мой ответ: Нет. Не может и не должно, с моей точки зрения, быть так, чтобы поддержка Украины вела к сокращению пенсий, соцпомощи и здравоохранения", – подчеркнул он.

К слову, ранее недавно уволенный министр финансов Германии и по совместительству лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер раскритиковал канцлера Олафа Шольца. Он обвинил его в препятствовании эффективной помощи Киеву, в частности и предоставлении Taurus.