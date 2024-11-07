Он обвинил его в препятствовании эффективной помощи Киеву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

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Линднер обвинил Шольца в неэффективной поддержке Украины

Как отметил Линднер, Свободная демократическая партия никогда не колебалась предоставлять военную помощь нашему государству. По его словам, Шольц выдвинул требование предоставить Украине три миллиарда евро. В то же время лидер СвДП указал на сложную финансовую ситуацию" и предложил взамен предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Однако, по данным издания, Шольц был категорически против. Поэтому, как пишет Berliner Zeitung, канцлер взамен сообщил Линднеру о его увольнении с должности министра финансов Германии. Отмечается, что подобную позицию, как в СвДП, отстаивает ХДС.

Более того, недавно лидер Христианско-демократического союза призвал дать России 24-часовой ультиматум. В частности, относительно ударов по гражданскому населению и жилым домам. Согласно его предложению, если не прекратятся атаки на гражданскую инфраструктуру, то Германия должна предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, которые позволят нанести удары по территории России.

Напомним, вечером 6 ноября стало известно, что в Германии распалась "светофорная" коалиция. На это повлияло решение Шольца уволил министра финансов Линднера, который является лидером СвДП.