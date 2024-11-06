Сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel. Шольц планирует, чтобы Бундестаг провел голосование по вотуму доверия к правительству в январе 2025 года.

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Почему коалиция распалась

Вечером 6 ноября стало известно, что в Германии распалась "светофорная" коалиция. На это повлияло решение Шольца уволил министра финансов Линднера, который является лидером Свободной демократической партии.

Что такое "светофорная" коалиция Светофорная коалиция - это политический термин, который используется для описания правительственной коалиции в Германии, состоящей из трех партий, которые имеют цвета, похожие на светофор. Обычно это: красный – для Социал-демократической партии Германии (SPD);

желтый – для Свободной демократической партии (FDP);

зеленый – для Зеленых (Die Grünen). Эта коалиция получила название "светофорная" из-за цвета партий, которые соответствуют стандартному распределению цветов на светофоре, где красный означает социал-демократов, желтый - либералов, а зеленый - экологов.

В издании отметили, что без свободных демократов в коалиции нет большинства в Бундестаге.

В то же время заместитель главного редактора Welt Робин Александер заявил, что Шольц хочет, чтобы Бундестаг провел голосование по вотуму доверия к правительству в январе 2025 года.

Впоследствии Шольц подтвердил, что уже 15 января состоится голосование о вотуме доверия. Это означает, что новые парламентские выборы в Германии могут происходить не позднее марта.