Соответствующее заявление кандидат в президенты США от Республиканской партии сделал во время выступления в штате Пенсильвания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Трамп о Германии и Меркель

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что имел сложные отношения с Германией.

Они меня не любили, а я имею там корни,

– пожаловался кандидат в президенты США.

Издание отметило, что Трамп по линии отца родом из немецкой общины Кальштадт, в земле Рейнланд-Пфальц.

По словам политика, немцам якобы больше по нраву был Барак Обама.

"Знаете почему? Потому что они нас обокрали (дословно: "Они съели наш обед")", – заявил Трамп.

В издании отметили, вероятно, он имел в виду, что Германия достигла такого успеха "только благодаря США".

Кроме того, бывший президент США высказался о тогдашнем канцлере Германии Ангеле Меркель.

Они меня не любили, потому что я сказал: ты должен заплатить. Ты должна заплатить, – сказал я Ангеле. Ангела, ты не заплатила,

– сказал республиканец.

Журналисты отметили, что в этот момент политик, вероятно, имел в виду расходы Германии на оборону, учитывая обязательства перед НАТО.

Имитируя некий немецкий акцент, Дональд Трамп также заявил, якобы Ангела Меркель сказала ему, что "Германия будет платить до 2035 года".

Они думают, что мы глупые люди,

– пожаловался Трамп.

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